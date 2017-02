Nyt vandværk

Det er udmærket, at der arbejdes med planer om et nyt vandværk til erstatning for det nuværende ved Ledreborg Allé, men at etablere det nær det eksisterende, vil absolut ikke være hensigtsmæssigt. Det vil skænde den smukke natur ved alléen, og der er andre lokaliteter i Lejre Kommune, som teknisk set vil være lige så egnede.

Når det nuværende vandværks funktioner indstilles, vil det være helt galt at nedrive de interessante bygninger. De repræsenterer et snart 100 år gammelt stykke kulturhistorie, og deres placering ved Ledreborg Allé pynter og giver såvel lokale som turister en god æstetisk oplevelse.

Ledreborgs hovedbygning og park er et smukt eksempel på byggeri og haveanlæg fra 1700-tallet, men vigtigt er det også at bevare industrianlæg fra en forholdsvis moderne tid. Vandværkets bygninger vil være en glimrende ramme om eksempelvis et museum, der kan belyse vandforsyningens udvikling i Danmark. Det vil samtidig give Lejre Kommune endnu en spændende seværdighed.

Louis Hansen, Kirke Såby, regionsrådskandidat for SF.