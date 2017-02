Send til din ven. X Artiklen: Lugtgener Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun løses af abonnenter eller mod betaling.

Lugtgener

Debat Midtsjællands Folkeblad - 21. februar 2017 kl. 12:56 Af Stina Lund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores seneste klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens seneste revurdering af svineproduktionen, beliggende i selve byen Tingerup, medførte denne samlede vurdering fra nævnet d. 22. december 2015 (for snart halvandet år siden..!!):'

"Kommunens afgørelse om revurderingen er behæftet med så væsentlige mangler, der medfører ugyldighed, at revurderingen ophæves." Endvidere: " Holbæk kommunes afgørelse af 18. marts 2014 om revurdering af husdyrproduktion beliggende ophæves og hjemvises til fornyet behandling og revurdering."

En klar "næse"til kommunen!

Kommunen udmeldte Holbæk kommune udmeldte så i marts 2016, at sideløbende med den påkrævede, fornyede behandling og revurdering pga ”næsen”, fik svineproducenten påbud om en lugtreduktion på 25-30%, som skulle gennemføres senest 1. maj 2016, men med klageret desværre, hvilket svineproducenten selvfølgelig benyttede sig af.

Så kommunens tilsyneladende velvilje til fremskyndelse af en lugtreduktion ved et påbud til svineproducenten blev pga klageretten fuldstændig ubetydelig og ligegyldig, da Natur-og Miljøklagenævnet endnu ikke har truffet en afgørelse vedr. svineproducentens klage over påbuddet. Dette skyldes overbebyrdelse af opgaver pga nævnets flytning til Ålborg, hvortil mange medarbejdere ikke ville flytte med. Vi har rykket nævnet flere gange, og de siger, at vores sag er højt prioriteret, men den bliver alligevel udsat af ovennævnte årsager.

Bebudet lugtreduktion

Holbæk kommunes nye revurdering blev af Birgitte Wendelboe i "Nordvestnyt" den 1. november 2016 betegnet som "ikke-krævende" og måske færdiggjort inden jul samme år. Første udmelding fra kommunen var "ved udgangen af sommeren 2016", men vi venter stadig på en lugtreduktion på blot 25-30%, som i følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse helt tilbage fra 2009 burde være gennemført.

Kommunen har indbudt Kommunen har så nu indbudt os til endnu et møde, som aftalt ved vores seneste møde med kommunen i juni sidste år, og som vi håbede ville finde sted langt tidligere. Det vil finde sted d. 9. marts i år, hvor kommunen vil præsentere den forhåbentlig færdiggjorte, nye ("ikke-krævende") revurdering, nu 1 år og 3 måneder efter Natur-og Miljøklagenævnets " ophævelse og hjemvisning til fornyet behandling og revurdering pga væsentlige mangler". !!

Sagen forhalet i over et år! I over et år har kommunen forhalet vores sag, nu også med henvisning til afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. svineproducentens klage over påbuddet om lugtreduktion, som kommunen ellers ville behandle særskilt og sideløbende med revurderingen " for at få den del til at gå hurtigere" (Nordvestnyt 01.11.16), tilsyneladende af hensyn til os beboere, men åbenbart fuldstændig virkningsløst og ligegyldigt pga kommunens beslutning om klageret og dermed opsættende virkning.

Vi forstår ikke Vi forstår ikke, at den nye revurdering nu skal være delvis afhængig af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse som en af begrundelserne for den lange udsættelse af revurderingen. I følge Nordvestnyt 01.11.16 skyldtes udsættelserne, at " lugtberegningerne viste sig at være mere komplicerede ... overholdelse af kravene til ammoniak... og fosforudledning ... ønske fra ejeren om tilladelse til færre, men tungere svin".

Embedslægens vurdering Intet af dette har kommunen orienteret os om direkte, vi har udelukkende erfaret det indirekte via Nordvestnyt ved henvendelse til redaktionen, læserbreve og artikel vedr. forhaling af sagen.

Fx fik jeg først gennem henvendelse til Nordvestnyt svar fra borgmesteren ang. hans mening om Embedslægens udtalelse/vurdering (2014), som borgmesteren selv havde taget initiativ til at indhente, vedr. de sundhedsmæssige risici ved at bo i en landsby, hvor der foregår intensiv svineproduktion tæt på boliger.

Mangelfuld kommunikation Det er efter min mening meget mangelfuld kommunikation fra kommunens side i en for os så vigtig sag, som handler om vores livskvalitet og helbred, og som vi har kæmpet for i så mange år. End ikke forklaringer på eller undskyldninger over de mange udsættelser har vi modtaget fra kommunen!

Kommunen har meddelt os, at vores henvendelser arkiveres, men besvares ikke, medmindre de tilfører vores sag noget "nyt" (efter kommunens mening/vurdering).

Lugtplagede beboere får ikke besked Det kan ikke være rimeligt, at vi lugtplagede beboere i Tingerup kun kan få kommunen i tale via medierne?!

Og så nu ved endnu et møde, hvor kommunen vil præsentere os for en revurdering, som vil tage tid - igen- igen at få gennemført.

Vi er nogle beboere, som vil møde op til kommunens præsentation af ny revurdering i marts, men rigtig mange er efterhånden så desillusionerede og opgivende vedr. møder med kommunen, at de ikke deltager.

Møder, skrivelser og tom snak. Der mangler handling fra kommunens side, og det har der gjort i over 30 år. Venlig hilsen Karin Pouret-Frydendahl.