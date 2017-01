Lejre, vores sted – eller forvaltningens

Det burde ikke komme bag på en socialdemokratisk borgmester og en kulturudvalgsformand fra SF, at begrebet social kapital eksisterer.

Den fysiske kapital i kroner og ører tumler Økonomiudvalget med. Den sociale kapital er mere uhåndgribelig, men lige så vigtig for et samfund, som den fysiske. Social kapital opbygges, hvor mennesker er fælles om noget. For eksempel skaber en idrætsforening i modsætning til et fitnesscenter social kapital.

Med Lejre kommunes udkast til uniformerede regler for lokaleleje i blandt andet kulturhusene æder den social kapital op. Bag Domus Felix i Lejre for eksempel ligger et betydeligt frivilligt foreningsarbejde, som man nu vil kommunalisere sikkert i bedste hensigt, men med en uundgåelig negativ effekt for livet i og omkring stedet. Forslaget er for så vidt teknisk i orden, klassisk bureaukratisk håndværk, om end sagsbehandlingen i tilfælde af, at to foreninger vil booke samme lokale på samme tid forekommer unødig kompliceret. Men er forslaget overhovedet nødvendigt? Er det, når det kommer til stykket, ikke blot et udslag af hele New Public Management filosofien om, at alt skal kunne indføres i et regneark for at bevise, at forvaltningen arbejder effektivt, og at vi får noget for vores kommunale skatter?

Begrebet social kapital blev lanceret af den amerikanske sociolog Robert D. Putnam fra Harvard University, der med tørre tal viste, at de samfund, hvor tilliden mand og mand imellem er stor, og hvor man føler, at man løfter i flok, er de samfund, hvor livskvaliteten er størst. Tager kommunen ejerskab til kulturhusene, vil følelsen af at løfte i flok forsvinde, skønt kommunen er os alle sammen. Kulturhusene gøres til institutioner frem for fællesskaber. Jeg ved godt, at det er umoderne, ja, vel nærmest et fy-ord for socialdemokrater at tale om solidaritet, men så lad os bruge det mere borgerlige ord sammenhængskraft. Hvorfor udfordre sammenhængskraften med dette regelsæt – er det det værd?

Lejres slogan er ’Vores sted’. Ordet ’sted’ kan vel ikke fortolkes. Det må være Lejre kommune og for den enkelte den enklave i kommunen, som han lever i. Men ’vores’ kan åbenbart fortolkes. Det er ikke borgernes sted, der tænkes på. Det er forvaltningens, fordi det er det mest praktiske, det mest rationelle, det mest effektive. Så kan kommunen leve op til det herskende ideal om, at en kommune skal drives, som var det en privat virksomhed. Er det meningen? Burde man ikke erkende, at for at skabe lighed om lokaleleje, så er ulighed nødvendig i forhold til kulturhusene?

Kaare R. Skou

Journalist, forfatter

Møllerjorden 2

Lejre