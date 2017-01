Lejre Kommunes ”ædelstene”

Bertel Haarder udtalte i et interview i Politiken d. 25/12 2016 om sine erfaringer fra 22 år som minister: ”- det er et problem, hvis de administrative hensyn dominerer over de indholdsmæssige”.

Denne kultur, som han finder udbredt især blandt kontorcheferne under de senere regeringer, ser også ud til at være sunket ned i kommunerne efter sammenlægningerne i 2007. Således har den for nylig afgåede borgmester i Lejre Kommune engang sagt, at hun havde det dårligt med, at kommunens embedsmænd i stigende grad traf egenmægtige afgørelser, der ikke var funderede i det kommunale selvstyre.

I en sag om gentagne chikanerier i en efterhånden 4 år gammel nabostrid, hvor seneste indslag er, at 9 mindre kampesten er blevet lagt i vejarealet på en 95 år gammel privat fællesvej, har kommunens vejingeniør givet den chikanerende part medhold. Det til trods for, at Vejdirektoratet har kendt kommunens første afgørelse for ulovlig og i forbindelse med en ny afgørelse, hvor vejingeniøren fastholdt sit standpunkt, har anbefalet, at kommunen fulgte privatvejslovens § 86, som giver kommunen ret til at kræve de omtalte sten fjernet.

Kort fortalt bevirker stenene, at to køretøjer ikke længere kan passere hinanden, men at det ene må bakke for at give fri bane, og det skal ske på en adgangsvej til 3 ejendomme, hvortil der jo er en del både privat og offentlig trafik, idet der drives erhverv på de to af ejendommene. At der på den tredje ejendom bor to pensionister på 73 og 79 år anfægter ikke vejingeniøren i en kommune, der ellers roser sig af sin ældrevenlige politik.

Det er netop dette indholdsmæssige hensyn, Bertel Haarder taler om, og som i Lejre-tilfældet også handler om, at vejbredden er fastsat og optegnet i 1921 som led i den første udstykning af statshusmandsbrug i Danmark efter de legendariske jordlove af 1919. Her prioriterer kommunens vejingeniør klart de administrative procedurer fremfor at udvise respekt for historie, hævd og tradition.

Det ville klæde Lejre Kommune, hvis borgerne i deres kontakt med myndighederne, i en tid hvor man taler meget om varme og kolde hænder, kunne regne med at møde empatiske og rummelige kommunalt ansatte.

Vejingeniøren anfører som sin begrundelse, at stenene er lagt udenfor den del af vejarealet, som ejeren betegner som ”taget i brug”, men det kan ikke være rimeligt, at ejerne af vejarealet alene kan afgøre, hvor meget af vejarealet, der er ”taget i brug”, når 3 landbrugsfamilier i generationer gennem 95 år har befærdet vejen med landbrugsmaskiner, og når yderligere 2 lodsejerne, der har marker op til vejen, benytter vej og rabatter, som de nu har behov for ved deres markarbejde, ligesom også den nødvendige lastbiltrafik til alle 3 ejendomme gør det.

Til sidst, men også vigtigt, har disse 9 sten indtil videre kostet Lejre Kommune op mod et halvt hundrede tusinde skattekroner, inklusive kommunens hyring af konsulentbistand til over 12.000 kr. samt besigtigelser og en lang række møder med mange kommunalt ansattes deltagelse. Dertil kommer, at der nu foreligger ca. 180 dokumenter i sagen, og at Statens Vejdirektorat har måttet behandle den i to omgange.

Det er i sandhed nogle kostbare sten og tankevækkende i et år med kommunalvalg!

Michael Hirsch

Trekroner 2

4070 Kirke Hyllinge

Inge og Asger Thomsen

Trekroner 3

4070 Kirke Hyllinge