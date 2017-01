Kilen

I Lejre Lokalavis uge 52 skriver formanden for socialdemokratiet i Lejre Kommune Connie B. Jensen: "Det blev meget tydeligt for os, at der var for mange usikre elementer, der kunne belaste Lejre Kommune økonomisk, ud over hvad der er økonomisk ansvarligt."

Det fremgår ikke af indlægget hvilke "usikre elementer" der er tale om. På kommunalbestyrelsesmødet var der 2 punkter på dagsordenen som var lukkede. De handlede begge om jura. Mit gæt er at kommunalbestyrelsen kan blive gjort ansvarlig for ikke at opfylde den aftale man har lavet med Hyllegården. Det er da også en kæmpe fadæse, at man samtidig med at man sætter Kilevejen i høring laver man en aftale med Hyllegården om, at vejen skal gå gennem Kilen og at Hyllegården skulle betale for Kilevejen (Det synes jeg er amoralsk). Det er at blæse på demokratiet.

Jeg blev glad da kommunalbestyrelsen indkaldte forslag til vejføringen. Det viste sig at være et spil for galleriet, i det man ikke argumenterede med andet for Kilevejen end "Rettidig omhu". Birger Prahl havde håbet på en genial løsning, som desværre ikke kom. Jeg ved ikke hvad Birger Prahl havde forestillet sig, i det det jo er en ret bunden opgave. Jeg ved dog at der kom en hel del forslag.

Ivan Mott fremførte endda, at aftalen ikke var juridisk bindende før lokalplantillægget var vedtaget. Man lyttede slet ikke til Ivan Mott og Venstres forslag, som faktisk var en besparelse for udstykker og omkostningerne vedr. Åsen, skulle man under alle omstændigheder afholde om kort tid. Man reagerede slet ikke på forslaget. Er kommunalbestyrelsen bange for et erstatningskrav, fordi man ikke laver vejen gennem Den Grønne Kile, så er min holdning, at det må man tage med.

Nu hvor det er vedtaget at der skal bygges 66 almennyttige boliger mellem Hyllegården og Frikøbing. Hvilke tanker har kommunalbestyrelsen gjort sig trafikalt i den anledning? Skal de køre gennem Hyllegården eller skal de også ud på Åsen. I så fald skal der ofres penge på Åsen, hvilket der under alle omstændigheder skulle gøres, når Frikøbing var færdigt.

Når kommunalbestyrelsen er i gang med at udvikle Hvalsø by er det ikke økonomien der er det vigtigste. Det er løsningen!!!

PS.: Mit forslag til løsning af "Kilevejen" er at lave en tunnel under Horseager i forlængelse af den Cykel/Gangsti der kommer gennem Den Grønne Kile og så fastholde, at det er Åsen der er bilvejen for alle udstykninger. Lav trafiklys ved skolen, som gående kan aktivere til grønt. Så bliver Horseager en gennemfartsvej (som den oprindeligt var tænkt) for de biler der skal mod Ringsted og måske også for de biler der skal mod Roskilde.

Poul-Henning Friborg

Jernbanevej 8

4330 Hvalsø