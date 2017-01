Jeg synes, det lyder mærkeligt

Jeg erfarer, at præst Henriette Bitsch, præst ved Gl. Tølløse kirke fratræder sin stilling som kirkebogsfører, og derfor skal der ansættes en ny præst sammen med den anden præst Therese Nielsen, som er tilbage. Therese Nielsen vil gerne have den stilling, som bliver ledig efter Henriette Bitsch, men efter hvad jeg har fået at vide af pålidelig kilde, jeg talte med ved det sidste menighedsrådsmøde, vil menighedsrådet ikke indstille Therese Nielsen til embedet efter Henriette Bitsch. Menighedsrådet har stemt for at stillingen skal slås op, selv om både provst og biskop går ind for at Therese Nielsen kan få stillingen, hvis menighedsrådet indstiller hende.

PS – Menighedsrådet er nyvalgt (nov.2016), men det halve er fra det gamle og resten er nyvalgte.

Jeg har hørt rundt om i Tølløse, at Therese Nielsen er meget vellidt. Især tager hun sig meget af det, der har med minikonfirmander at gøre og arrangementer i kirken, så det kunne være godt, at få oplyst, hvad grunden så skulle være.

