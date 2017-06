Send til din ven. X Artiklen: Hykleri i særklasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hykleri i særklasse

Debat Midtsjællands Folkeblad - 07. juni 2017 kl. 09:21 Af Stina Lund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har nu endeligt vedtaget vejføringen gennem Den grønne kile i Hvalsø med 3 stemmers flertal på trods af talrige seriøse indsigelser og høringssvar fra borgere.

Få uger tidligere gik man og uddelte publikationen ”Vores Sted”, en publikation med floromvundne vendinger og især billeder om borgerindflydelse, nærdemokrati og glæde for natur.

Vores Sted ”Vores Sted er det værdimæssige afsæt, der fremover giver retning til politiske prioriteringer og beslutninger i kommunen”, står det så smukt på Lejre Kommunes hjemmeside.

Hvor kunne man ønske sig, at de gode intentioner, som ”Vores Sted ” giver udtryk for, blev efterlevet.

Det værdimæssige afsæt fra ”Vores Sted ” er svært at genkende, når man ser tilbage på forløbet omkring vejføringen gennem Den grønne kile. Der har ikke været tale om hverken borgerindflydelse, nærdemokrati eller glæde for natur.

Ingen debat Der var stort set ingen debat under kommunalbestyrelsesmødet – alt var som sædvanlig aftalt på forhånd og således lukket for borgernes ører. Der blev i spørgetiden stillet et spørgsmål om, hvorvidt grundejerne i Hyllegårdsudstykningen er bekendt med, at de skal betale for hele driften og vedligeholdelsen af vejen gennem Den grønne Kile, som det var angivet i Lokalplanen. Hvalsø Bylav havde indsendt en skrivelse, der såede tvivl omkring det retslige grundlag for dette til alle i Kommunalbestyrelsen, men det blev stort set ikke debatteret under mødet. Lige inden afstemningen kom borgmesteren så med en ændring, således at grundlaget for pligten til drift og vedligeholdelse af vejen blev til en privatretslig aftale mellem Lejre Kommune og udstykker, samt en privatretslig aftale mellem udstykker og grundejer.

Så skal de betale Så det er altså Lejre Kommunes intention, at dem der bor og kommer til at bo i udstykningen omkring Hyllegården skal betale hele udgiften til drift og vedligeholdelse af vejen helt ned til Horseager.

Når man kigger i publikationen ”Vores Sted” får man det indtryk, at Lejre Kommune gerne vil være et sted, hvor man har det godt sammen. Hvor kunne man ønske sig, at især borgmesteren gik forrest med et godt eksempel på en god og behagelig omgangstone ved kommunalbestyrelsesmøder.

I øvrigt har denne publikation været dyr at genoptrykke for borgernes penge. Inger Dahl Krabbe

Enebærhaven 10

Hvalsø