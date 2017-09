Hvad med Asta som borgmester?

Kommunevalget nærmer sig, som man kan se af avisernes læserbreve. SF’s jordskredssejr ved det sidste valg viser, hvor meget personen betyder.

Når Mette Touborg fik næsten 1/3 del af samtlige afgivne stemmer, var det den personlige troværdighed, der blev stemt på. Som borger har det også glædet mig, at samarbejdet hen over midten har set ud til at være godt.

Så foretog jeg et lille tankeeksperiment, når det ikke kan blive Mette, hvem kunne jeg så tænke mig som borgmester? Asta Rasmussen popper op. Selvfølgelig! Asta har et globalt udsyn, både som aktiv i Letlandssamarbejdet og koordinator for Dansk Flygtningehjælps indsamlinger. Asta har også den nære omsorg, både som tidligere medlem af Naturfredningsforeningens lokalkomite, som medforfatter til en økologisk kogebog og mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem. En økolog i hjertet og med forståelse for både det nære og det globale samfund. Samtidig er Asta også en person der IKKE tænker egoistisk men på hvad der, i den store sammenhæng, tjener helheden bedst. Den holdning har hun også fået tæsk for ved det seneste valg. Hun står ved sine holdninger. Hun får min stemme, selvom det bliver 1. gang jeg stemmer radikalt.

Nå, hvis det ikke bliver Asta, hvem kunne jeg så tænke mig blev den næste borgmester? Her kommer Carsten Rasmussen klart ind. Jeg har hørt mange positive meldinger, om at Carsten gør det rigtig godt som borgmester, er meget visionær og viderefører Mettes gode samarbejde. I Dagbladet har jeg bl.a. læst om et borgermøde, hvor der var megen kritik. Det kan nok ikke undgås, specielt i et valgår, og man kan jo ikke gøre alle tilfreds. Jeg må sige, at jeg synes, at oppositionen er noget skinger og grøftegravende. Det er naturligvis svært ikke at sidde på magten, når man tidligere har gjort det.

Mit indtryk er, at de partier, der står bag konstitueringsaftalen i kommunen, har et godt og tillidsfuldt samarbejde henover midten. Både de konservative og LA har jo en helt anden stil i Lejres kommunalbestyrelse end deres partier på Christiansborg. Det, at man kan stole på hinanden, kom smukt til udtryk da LA’s Jan Heine IKKE forsøgte at blive borgmester, da Mette Touborg trak sig. Han holdt sig til konstitueringsaftalen, SELVOM han var 1. viceborgmester. Han lod sig ikke lokke, tiltalende.

Mit fromme håb, til den kommende kommunalbestyrelse, er at den vil fortsætte det gode samarbejde hen over midten.

Anne Petersen

Lyndbyparken 1, Lyndby

4070 Kirke Hyllinge