Har vi demokrati eller demokratur?

Ifølge ordbogen er demokratur en nedsættende betegnelse, for hvad der betegnes som demokrati, men i virkeligheden er en form for diktatur. Jeg synes, at de officielle magthavere på Christiansborg kommer til kort overfor dem, der virkelig bestemmer.

Magt over befolkningen har man på Christiansborg, og der gøres hvad, der kan gøres for at ødelægge det samfund, som samme befolkning møjsommelig har bygget op igennem de sidste ca. 150 år.

Specielt sundhedsvæsenet og hospitalerne er hårdt ramt. Effektivisering i den økonomiske retning, som væsenet udsættes for er overordentligt ubegavet og følelseskoldt. Men det skal ikke undre mig, hvis der står enestue klar, hvis en minister bliver dårlig.

Jeg synes, at det er reel mishandling af personale, patienter og hele sundhedsvæsenet.

Der er 75.490 personager i udlandet, der skylder 61 milliarder, så pengene er der, men det er nok for meget forlangt, at magthaverne og deres embedsmænd kan finde ud af at hente pengene hjem.

Det bestemmer de selv, om de vil af med!

Et andet problem, som magthaverne har skabt, handler om uddannelse. Boglig uddannelse promoveres højt, så nu produceres der bogholdere og embedsmænd i store mængder. Der er ingen af dem, der fatter at håndens arbejdere, også har stor værdi for et samfund. En god maskinarbejder er vel bedre en dårlig akademiker. Men de uddannelser står der meget lidt om – om overhovedet noget – i aviserne.

Men så længe befolkningen lader sig forføre af løgne og tågesnak, har vi det, som vi har det. Det er kun befolkningen, der kan ændre til det bedre.

Vågn op Borger, når der skal stemmes næste gang.

Mogens Otto

Dalvænget 71, Tølløse