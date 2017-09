Ghettoer i Lejre

På et kommunalbestyrelsesmøde i maj argumenterer Venstre for, at der ikke skal opføres 66 almene boliger på Hyllegården fordi man frygter en ghettoisering.

Denne linje følges op af Jannie Tauby i Dagbladet. Ikke mindre end 3 gange i et kort læserbrev får hun nævnt, at opførelsen af 60 almene boliger i Kirke Hyllinge vil føre til en ghetto.

Så kommer Karin Hegedys og sætter trumf på. Hun kan forudse, at Elverbakken, når det altså er opført, vil ”fremstå som en massiv grå og trist ghetto med tæt, tæt bebyggelse, som på ingen måde har respekteret det værdifulde landskab, for man vil slet ikke kunne se det.”

Hun vil meget hellere have et byggeri som Frikøbing med lys og luft mellem husene, og Sjællandsk Muld som er et bæredygtigt og økologisk fristed.

Jeg ved ikke hvilken krystalkugle Karin Hegedys kigger i, men jeg kan da forsøge at tilføre denne totalt usaglige debat et par fakta, som Karin Hegedys åbenbart ikke kan finde i det offentligt tilgængelige materiale.

Den grå triste ghetto, Elverbakken, er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, som netop er kendt for at tegne boliger, som passer ind i det omgivne landskab, og boliger, der opføres i bæredygtige og naturlige materialer. Det er derfor de er valgt til dette projekt.

Skråningen i Lejre, der opføres af Eco-Village, som er specialiseret i økologisk byggeri, er tegnet af Vandkunsten.

Elverbakken er tegnet som en samlet bebyggelse, der tilpasser sig naturen. Det er vist en smagssag om typehusene på bakketoppene på Hyllegårdsvej og i Frikøbing gør det samme.

Der skal være lys og luft omkring husene. Elverbakken har en bebyggelsesprocent på 26. I Frikøbing er den 30.

Og så lige den med ghettoen.

Det er den nedladende betegnelse uvidende, arrogante personer, der gerne vil hævde sig selv på andre menneskers bekostning, anvender på de områder lovgivningen kalder udsatte boligområder.

For at være et udsat boligområde skal følgende betingelser være opfyldt:

Det er almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af følgende fem kriterier:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover.

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Det er den officielle definition på et udsat boligområde.

Det er ikke desto mindre sådanne boligområder Line Jakobsen, Jannie Tauby og Karin Hegedys mener vi får, når der opføres boligområder i Lejre kommune med omkring 60 almene boliger.

Hvor uvidende, arrogant og nedladende over for andre mennesker skal man egentlig være for at være borgmesterkandidat for Venstre i Lejre.

Poul Reynolds

Sandbechs Alle 5

Hvalsø