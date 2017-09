Er LEJRE erhvervsvenlig?

Dansk Industri er lige fremkommet med deres nye analyse 2017 over landets 96 kommuners erhvervsvenlighed. Og her ligger Lejre blandt de 10 dårligste nemlig som nr. 86.

Det er for dårligt, og det skal vi have forbedret med et nyt liberalt, blåt styre i Lejre efter KV17 den 21.november 2017.

Det er så vigtigt at Lejre har et godt erhvervsklima som bidrager til at skabe arbejdspladser og igen øgede skatteindtægter. Derfor er det vigtigt, at vi forbedrer vilkårene for erhvervslivet. Lejre skal være en kommune, hvorfra det er godt at drive virksomhed fra. Herved kan vi tiltrække nye, og fastholde vore gamle virksomheder. Det giver forøget skattegrundlag og igen mulighed for forøget velfærd.

Kommunen er til for virksomhederne og ikke omvendt.

DI’s analyse bygger på virksomhederne i Lejre og deres syn på kommunens indsats indenfor forskellige områder, som er betydningsfulde for virksomhederne.

Overordnet erhvervsvenlighed hvor lejre er nr.89 fortæller, at virksomhederne i Lejre ikke er helt utilfredse ej heller tilfredse med den kommunale indsats for erhvervslivet.

Og hvis vi ser nærmere på hvad man ikke er tilfreds med så er det infrastruktur og transport altså det kommunale vejnet og den kommunale kollektive trafik, det er den kommunale sagsbehandling på miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager.

Det drejer sig også om fysisk planlægning altså det at kommunens byplanlægning giver plads til både by- og erhvervsudvikling. Det drejer sig om brug af private leverandører eller at private leverandører får mulighed for at byde på kommunale opgaver og sidst men ikke mindst drejer det sig om information og dialog med kommunen.

På alle disse områder “dumper” erhvervsvirksomhederne i Lejre, kommunen.

Det er noget vi kan og skal have ændret med en ny kommunalbestyrelse den 21.november 2017.

Behøver jeg at nævne, at blandt Danmarks Top 5 mest erhvervsvenlige kommuner er 4 V-kommuner og blandt Flop 5 mest erhvervsfjendtlige kommuner er 4 S-kommuner.

Lars Kimer Mortensen, Ordrup

Kandidat Venstre KV17