Endnu flere skal have glæde af vores fælles lokaler

Det skal være nemt at booke lokaler, når man vil låne eller leje et af Lejre Kommunes kulturhuse, haller eller andre lokaler – og flest mulige skal have glæde af de lokaler, kommunen ejer. Det er jo vores – allesammen!

Det er ét af formålene med forslaget til ”Servicekatalog for lokaleudlån i Lejre Kommune”, som netop har været i høring. Et andet formål er at give lige vilkår for alle, uanset om man vil bruge et lokale i fx Lejre eller Kirke Hyllinge.

I dag er der forskellige bookingsystemer rundt om i kommunen – og mange Lejreborgere ved ikke, hvilke kommunale lokaler, der er til rådighed, eller hvordan de kan booke dem. Det skal være lettere for alle! Derfor foreslår vi et fælles bookingsystem. Det betyder ikke, at vi fratager det enkelte kulturhus eller den enkelte institution at tage sig af administrationen af bookinger – det sker bare i ét fælles system frem for flere forskellige. Samtidig kan borgere nemt, hjemmefra, se og booke ledige tider i et egnet lokale i hele kommunen. De hidtidige erfaringer med bookingsystemet viser, at brugerne er glade for det.

Ikke for forvaltningens skyld

I de lokale aviser har der været et par kritiske indlæg vedrørende servicekataloget. Jeg er stor tilhænger af en levende debat, men her er der også tale om nogle misforståelser, som lige skal have et par ord med på vejen.

Eksempelvis skriver Kaare R. Skov, at servicekataloget er lavet udelukkende for forvaltningens skyld. Som formand for Udvalget for Kultur & Fritid kan jeg i hvert fald sige, at det er en forfejlet påstand – vi ønsker netop, at endnu flere borgere skal have glæde af vores kulturhuse og øvrige kommunalt ejede lokaler. Det er en helt bevidst strategi som følge af vores politiske vision om berigende fællesskaber, der bl.a. er beskrevet i visionen om ”Vores Sted”.

Nu skal vi se på alle de høringssvar, vi har modtaget – og der er helt sikkert også nogle ting, vi skal lave om, før vi er tilfredse med servicekataloget. Vi inviterer også kulturhusene til en yderligere dialog for sammen at finde de gode løsninger, der kan tilgodese de unikke eksisterende aktiviteter og det enestående engagement, som de mange frivillige udviser. Jeg ser frem til en konstruktiv dialog, hvor alle vil bidrage til at det lykkes - så flere Lejreborgere kan få glæde af, at vi har nogle gode lokaler, der er vores – alle sammen

Godt nytår!

Med venlig hilsen

Udvalgsformand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid.