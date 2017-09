En god start i Lejre – Lejres stærke integrationsindsats virker

Lejre Kommune har gennem de seneste år modtaget et øget antal flygtninge, som følge af krig og uroligheder i verden. Modtagelsen af de nye borgere har været en alsidig og stor opgave, som mange dele af Lejre Kommune har taget del i.

Lejre Kommunen har skabt et godt og konstruktivt samarbejde med de frivillige, bl.a. gennem en samarbejdsaftale med Lejre Flygtningevenner. Lokale virksomheder har på linie med kommunale institutioner taget del i integrationsopgaven hvilket bl.a. har betydet at Lejre Kommune er en af de bedste i landet til at beskæftige flygtninge.

Vi skal fortsat være en af de bedste kommuner i landet til at sikre integrationsborgerne en god start i Danmark. Overordnet set skal integrationsområdet være effektivt og med bæredygtig drift, der tager afsæt i strategien ”Vores Sted”. Vi skal prioritere de værktøjer og tiltag, der giver bedst mulig effekt både for kommune og borgere. Den sikreste vej mod en vellykket integration er medborgerskab, sprog og inklusion på arbejdsmarkedet. Med SF for bordenden har Lejre Kommunes har fået sit eget sprogcenter, som i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger, skal være med til at understøtte denne indsats. Lejre Kommune skal stå i spidsen for at samle kommunale og private virksomheder i et virksomhedsnetværk, der sammen med civilsamfundet, med frirum til initiativer, skal skabe stærke og engagerede fællesskaber. Lejre Kommune har de sidste 4 år lavet en lang række projekter, der har fokuseret på enkelte områder af integrationsindsatsen, bl.a. det 3-årige projekt ”Fra jobparat til ansat”.

Lejre Kommune var blandt de første som benyttede sig af privat indkvartering af flygtninge, Denne løsning har været en succes og vi ønsker at den fortsat skal være en mulighed og det er vigtigt at vi fortsat fremover boligplacerer flygtninge rundt i hele kommunen. Denne løsning har været en succes og vi ønsker at den fortsat skal være en mulighed. Når de nye borgere bor blandt lokale, mødes med frivillige, handler lokalt, tager med deres børn til fodbold eller en tur i Sagnlandet - så understøttes den holdbare integration. Vores forståelse for de nye borgeres historie og situation skal øges i takt med at flygtningene rustes til at forstå hvad Danmark og Lejre er for størrelser. Hermed øges graden af både trivsel og selvhjulpenhed hos flygtningene til glæde for dem og alle andre i “Vores Sted”.

Christian Plank og Marinus Bastian Meiner, kandidater til kommunalvalget for SF Lejre