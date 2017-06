Det er byrådets ansvar – så tag det dog!

Som det er avisens læsere bekendt, foreslog jeg for et par måneder siden, at vi skulle få lavet en uvildig undersøgelse, der kunne vise, hvad der gik galt med vurderingen af kommunens samlede økonomiske situation, da beslutningen om Sportsbyen skulle tages i april måned sidste år.

Det gjorde jeg, fordi det var og stadig er uklart for mange, hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt.

Siden har jeg af diplomatisk vej forsøgt at få et flertal med på at sætte sagen på byrådets dagsorden. Og i den anledning har jeg uddybet min argumentation for, hvorfor jeg mener, at en ekstern undersøgelse er nødvendig.

For det første er der flere – både i byrådet og blandt kommunens borgere - der påstår, at borgmesteren har haft en finger med i spillet. At han har haft en interesse i, at sandheden om kommunens økonomi først skulle frem, når et flertal i byrådet havde stemt ja til at sætte Sportsbyprojektet i gang. Det er en alvorlig påstand, som det må være i alles interesse at få afkræftet.

For det andet mener jeg, at historien har bevist, at alle alarmklokker burde have ringet - at kommunens administrative ledelse klart og utvetydigt burde have tændt faresignalerne og gjort byrådets medlemmer opmærksomme på den store usikkerhed, der var om, hvorvidt alle de forudsatte besparelser i forbindelse med ”Holbæk i Fællesskab” kunne opnås.

To måneder efter afstemningen kom de første meldinger om udfordringer for adskillige millioner, og efter endnu to måneder manglede der 200 mio. kr. i at få budgettet afbalanceret.

Når den administrative ledelse ikke ringede med alarmklokken, er det gode spørgsmål: vidste de, eller vidste de ikke, at økonomien var voldsomt udfordret? Og uanset om svaret på spørgsmålet er ”ja” eller ”nej”, så står vi med en alvorlig problemstilling.

De argumenter har jeg fremført – både overfor Venstre og Socialdemokratiet. I samme åndedrag har jeg sagt, at vi skal have et ansvar placeret. Vi skal have sikkerhed for, at vi kan pege helt præcist på, hvor og hvorfor fejlen opstår. Ellers har vi jo ingen garanti for, at vi ikke står med en lignende millionoverraskelse igen om en måned eller om et halvt år.

Det lyder aldrig pænt at sige: ”hvad sagde jeg”, men nu står vi der altså igen – denne gang med en regnefejl i millionklassen.

For mig at se må det i denne sammenhæng være fuldstændig ligegyldigt, hvilket parti man repræsenterer i byrådet. Det må og skal være i alles interesse, at vi har sikkerhed for, at fejl og mangler i den størrelsesorden ikke forekommer, og det er byrådets ansvar at sikre det.

Sine Agerholm, byrådsmedlem (UP) i Holbæk Kommune