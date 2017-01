Den Alternative farve i Lejre Kommune

Alternativets lokalforening i Lejre blev stiftet i starten af november 2016. Allerede nu er der rejst spørgsmål om, hvilken ”farve” vi har og hvem vi vil pege på som borgmester. Det korte svar er ”grøn” og ”den rigtige ifølge vores medlemmer”. Det lange svar følger herefter.

Alle politiske partier er opstået på baggrund af den historiske udvikling i samfundet. Nogle baserer grundlæggende deres politik på liberalismen, defineret ved frihed, de frie markedskræfter og privat ejendomsret. Andre baserer deres politik på socialismen, som bygger på tanken om lighed og fælleseje. Endelig ønsker nogle partier en tredje vej mellem kapitalisme og planøkonomi, nemlig konservativismen, hvor individet har frihed under ansvar. Alle er med tiden blevet defineret som rød eller blå. Vi har i Alternativet i Lejre stor respekt for de andres partiers baggrund og ideer.

Men Alternativet er ikke et ideologisk parti, og er således hverken rød eller blå. Vi er noget andet. Vi vil med mod, længsel, drømme, fællesskab, humor og kreativitet være med til at skabe fremtidens ’isme. Hvis den skal have en farve, så må det være grøn med en indbygget optisk prisme, der kan skabe de flotteste regnbuefarvede kombinationer.

Vi vil gerne være med til at skabe en ny politisk kultur, hvor der fokuseres på tværpolitisk samarbejde og fælles løsninger. Vi vil også, udover at have fokus på den økonomiske bundlinje, have fokus på miljøets- og den sociale bundlinje. Vi vil være med til at udvikle kommunen i en endnu mere bæredygtig retning, skabe sammenhængskraft på tværs af kommunen, vise tillid til de kommunale ansatte og understøtte alle de gode initiativer og ideer, der bobler i lokalsamfundene ved at give større lokal og individuel mulighed for indflydelse og medbestemmelse. På valgnatten til november skal vi naturligvis også være klar til at pege på den rette borgmester.

For at komme med konkrete forslag til dette og meget andet, skal vi i gang med at udvikle vores lokale partiprogram og finde vores lokale mærkesager. For at starte denne proces afholder vi en visions workshop lørdag d. 29. januar på Domus Felix, efterfulgt af valg af kandidater til kommunalbestyrelsen. Derudover planlægger vi at møde borgerne på forskellig vis, og jævnligt inddrage vores medlemmer, blandt andet gennem spørgeskemaundersøgelser, så vi kan få størst mulig opbakning til mange spændende Alternative visioner for Lejre Kommune.

Bestyrelsen, Alternativet Lejre

Ulla Jensen, Theresa Dall Helth, Christa W.E. Berg, Kasper W.E. Berg, Jon K. Amundsen og Carsten Teichert