Allerslev gamle skole

Kommer man til Allerslev fra stationen kan man glædes over det autentiske og samtidigt moderne fungerende landsbymiljø.

Det smukke rådhus, smagfuldt bygget ind i terrænet til den ene side – og et diskret parcelhusbyggeri til den anden. Siden den middelalderlige kirke, den smagfuldt renoverede bygård, og mellem kirke og rådhus den gamle skole.. Faktisk en smuk skole, rent arkitektonisk, med de nødvendige tilbygninger, som nu anvendes til andre formål.

Det er i sandhed et bevaringsværdigt miljø – og kunne meget vel være stedet som inspirerede til det kommunale motto: Vores sted.

Men skolen er ikke længere fungerende – og nu sat til salg.

En gruppe mennesker forsøger at omdanne de ledige lokaler til en privatskole, men det er tvivlsomt om det kan hænge sammen økonomisk, og meget naturligt er ideen om en ny skole, ganske tæt på den store kommunale, som er velfungerende, ikke noget man ser med begejstring på i de bevilligende kredse.

Sælges skolen i frit salg vil en køber erhverve et helt unikt område, tæt på tog og med så store friarealer, at nedrivning af den gamle skole og opførsel af et antal luksusboliger vil ligge lige il ’højrebenet’.

Men det betyder, at man totalt kan ødelægge et unikt lokalmiljø. Det er desværre set mange gange tidligere, som dengang man i Husum udryddede en bevaringværdig landsby med gamle gårde og gadekær, ved at overhælde den med beton for først at bygge en busterminal – og siden et tæt ghettoområde. Eller katastrofen i Odense, hvor man i fremskridtets navn pløjede en flersporet motorvej gennem den centrale by. Begge steder, både i Husum og Odense, er skaderne uoprettelige – og de nye byggerier står som skamstøtter over fejlagtige beslutninger.

Bliver det ikke til noget med en privatskole, bør bygningerne forblive i kommunal eje og delvis fredes. Her kunne eventuelt indrettes kollegieværelser til de mange unge som nu er nødsaget til at flytte fra Kommunen når de begynder en højere uddannelse, og de tilstødende bygninger bruges allerede nu af borgerne.

Vi står overfor et kommunevalg, og det kunne være bekvemt om de forskellige partier meldte ud, hvad man ønsker omkring den gamle skole, så vælgerne selv kan vurdere om de ’romantiske’ ideer omkring Vores sted – ikke blot r floskler.

Majken & Robert Dumong, Pilegårdsvej 9 - Lejre