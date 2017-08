Venstres borgmesterkandidat i Hørsholm, Annette Wiencken, var i fredags fremme i Frederiksborg Amts Avis med et forslag om, at tiltrække en universitetsafdeling, et »University college« eller en af deling af CBS til Hørsholm. Nu kommer reaktionerne... Foto: Lars Sandager Ramlow

Svar til Wiencken: Ja tak til nye kollegieboliger

Hørsholm/Lyngby: I fredagens udgave af Frederiksborg Amts Avis slår gruppeformand og borgmesterkandidat for Venstre Annette Wiencken til lyd for, at Hørsholm Kommune skal forsøge at tiltrække flere unge mennesker ved at etablere et universitetscampus og tilhørende studieboliger inden for kommunegrænsen.

I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at kun 13 kilometer fra Hørsholm Midtpunkt ligger et af Danmarks tre største universiteter med 11.000 studerende og et konstant behov for kollegieboliger, ikke mindst til et stadigt stigende antal unge mennesker fra udlandet.

DTU har i øvrigt allerede et stort aktiv ved Hørsholm, Scion DTU, hvor en lang række videnintensive startup-virksomheder etablerer sig i tæt kontakt med DTU's forskermiljø. Her finder masser af studerende fodfæste, og den tætte kontakt mellem moderinstitutionen og iværksættermiljøet har også en konkret logistisk pendant i bus 15E, der tilbagelægger afstanden på kun 20 minutter.

Annette Wiencken skal dog ikke være i tvivl om, at DTU meget gerne går i dialog med Hørsholm Kommune om nye kollegieboliger. Det er ikke let for de unge mennesker at finde egnede boliger i Københavnsområdet, så jeg er sikker på, at mange DTU-studerende hellere end gerne ville søge nordpå.

Philip John Binning,

Dekan, DTU