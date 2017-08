Annette Wiencken er gruppeformand for Venstre i Hørsholm Kommunal- bestyrelse og borgmester- kandidat ved valget til november. Foto: www.lplusv.dk

Hørsholm bør gå efter en universitetsafdeling

Debat Hørsholm - 04. august 2017 kl. 12:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Hørsholm: Frederiksborg Amts Avis skriver mandag den 31. juli, at flere sjællandske kommuner har succes med at tiltrække unge studerende til deres by, fordi København ikke kan stille det nødvendige antal studieboliger til rådighed.

Vi har i Hørsholm for flere år siden erkendt, at byens demografiske udvikling kun går én vej, nemlig mod stadigt flere ældre. Da vi samtidig har et højt ambitionsniveau for vores ældrepleje, så er det nødvendigt at få flere unge og unge familier til at bo, arbejde og studere i Hørsholm. Samtidig har vi også i generationer erfaret, at byens unge forlader reden og rykker mod hovedstaden så snart studierne starter. Hvis vi kunne skabe et »collegemiljø« i Hørsholm, kunne vi for alvor tage kampen op med København om de unge og de unge familier.

I Venstre så vi gerne, at vi havde mulighed for at tiltrække en universitetsafdeling, et »University college« eller en afdeling af CBS til Hørsholm. Det ville være en effektiv måde at brande Hørsholm som en ung og ambitiøs forstad - oven i købet med en af Danmarks bedste beliggenheder ved skov, mark og strand. Campus og studieboliger kunne eksempelvis ligge på Kokkedal Vest-jordene, tæt ved station og idræt.

Hørsholm fortjener ambitiøse visioner for fremtiden. Selvom sygehusgrunden er under udvikling med et stort antal nye boliger, så er det ikke hermed garanteret, at disse bliver købt eller lejet af unge eller unge familier. Et »Campus Hørsholm« ville garantere, at et stort antal unge mennesker fik deres daglige gang i byen og dermed fandt det naturligt at slå sig ned her og blive en del af Hørsholms fremtid.

Annette Wiencken (V),

Borgmester-kandidat

og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse