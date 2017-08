DF reaktion: Campus Hørsholm Station - Bravo

Glen Madsen og Dansk Folkeparti i Hørsholm siger »Bravo« til Annette Wiencken og Venstres forslag om et Campus Hørsholm med et kollegie ved Kokkedal Station... der dermed også kan få et navneskifte, lyder det i dette indlæg.

Debat Hørsholm - 08. august 2017 kl. 08:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm: Venstres borgmesterkandidat Annette Wiencken har i den forgangne uge luftet en ambition om at gøre Hørsholm til en universitetsby. Herfra skal kort og godt lyde et stort - Bravo!

Fra Dansk Folkepartis side har vi siden formandsskiftet lokalt i 2016 gået med en tanke om at skabe et kollegie i området omkring Kokkedal Station, og bevæggrundene lader til at være de samme, som Venstre har.

Antallet af seniorer vokser stødt i Hørsholm. Vi lever længere, og det er godt. Men det gør det også bydende nødvendigt, at Hørsholm på alle parametre bliver den absolut bedste kommune i det københavnske opland til at tiltrække og ikke mindst fastholde unge mennesker.

København mangler boliger til studerende. Hørsholm er en by med en helt unik beliggenhed, der, med Kokkedal Station som et trafikalt knudepunkt, er skræddersyet til at huse en masse af de boligsøgende studerende.

Et kollegie omkring Kokkedal Station vil kunne give en masse studerende en god base, hvor de på én gang både kan nyde godt af Københavns hektiske liv og Hørsholms ro, der giver mulighed for fordybelse. Efter at have oplevet Hørsholm tæt på vil flere af de unge mennesker helt sikkert få lyst til at blive i byen eller vende tilbage hertil. Og sidst, men ikke mindst, så tror jeg faktisk også, at flere unge mennesker med de rette værdier har potentiale til at initiere den nødvendige kulturændring, der kan gøre Kokkedal Station til et mere trygt område for alle.

Venstre vil gøre Hørsholm til en universitetsby. Det er vi i Dansk Folkeparti helt med på, men lad os ikke afvente at et universitet vil lave en afdeling i byen, førend vi kommer ud af starthullerne. Hørsholm må etablere sig som en kollegie-by først og på den måde gøre byen attraktiv for universiteterne. Det kan faktisk kun gå for langsomt.

Når vi når målet om et campus ved Kokkedal Station, så effektuerer vi også Konservatives ønske om et navneskifte til stationen og omdøber den til: »Campus Hørsholm Station«. Det bliver en sikker vinder.

Glen Madsen (DF)

Spidskandidat ved kommunalvalget