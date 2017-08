Duygu A. Ngotho, Byrådsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand i Socialudvalget Foto: Allan Nørregaard

Vil DF have flere i selvforsørgelse eller ej, Malene Harpsøe?

Debat Helsingør - 23. august 2017 kl. 09:54 Af Duygu A. Ngotho, byrådsmedlem(S), næstformand Socialudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT

Helsingør: I fredagens debat skriver Marlene Harpsøe, om flygtninge på plejehjem. Hold da op hvor er det tydeligt, at hun slet ikke har forstået formålet med IGU-uddannelsen på det sundhedsfaglige område, som dette faktisk kun handler om! Helsingør Kommune har fået flygtninge og som alle andre kommuner er vi forpligtet til at skaffe disse nye medborgere beskæftigelse. Indtil nu der været et fantastisk samarbejde med erhvervslivet og uddannelsessteder omkring dette. Vores administration har med høj faglighed arbejdet for at finde måder og metoder på, hvordan man kan aktivere heriblandt flygtningekvinder, som også ses som længst væk fra arbejdsmarkedet. Her er en konkret løsning på, at få kompetenceopklaret en gruppe på fem kvinder i alderen 18 til 40år med henblik på uddannelse og beskæftigelse. Det er en IGU-uddannelse inden for ældre- og omsorgsområdet. Denne er kun vejen frem til en reel uddannelse, altså ikke en kortere eller en »nemmere« uddannelse, men en adgang til en videre uddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Det er så naivt af dig, Marlene Harpsøe, at tænke, at disse flygtningekvinder nu skal uden om hele uddannelsessystemet og "bare" blive sat til at arbejde og passe vores ældre uden kompetencer. Jeg er målløs over, at du tænker administrationen ikke har taget disse overvejelser med i deres faglige vurdering, da de præsenterede denne som en mulig løsning på at få flere i beskæftigelse.

Nej - flygtninge skal ikke være en del af plejehjemmets daglige ressourcer! Nej - flygtninge skal ikke gå rundt og passe på vores ældre uden at kunne sproget! De skal starte med teori på en skolebænk og komme ud og følge denne i praksis med en klinisk vejleder -altså praktik! De skal smage på arbejdskulturen, samtidig med at de får en bredere viden om vigtigheden i selvforsørgelse, og ligeledes at forstå vigtigheden i faglighed og uddannelse. I det samlede forløb, vil det bidrage vores samfund, hvis disse kvinder får en uddannelse og dermed et job. Samtidig får de sociale kompetencer, forstår at dansk kultur er anderledes, samt at de har ansvar for at accepterer og bidrage til denne!

Socialdemokratiet vil gerne have alle dem, som kan bidrage til samfundet, ind i kampen. Socialdemokratiet vil gerne have, at alle der kan arbejde og uddanne sig, også gør det! Men jeg er meget nysgerrig Marlene Harpsøe, hvad er det egentlig DF gerne vil?

Du har flere gange givet udtryk for, at tal viser, at indvandrerkvinder er dem, der er flest af på ydelseshjælp, og længst væk fra arbejdsmarkedet. Men når det kommer til konkrete faglige løsninger, vil du ikke være med til aktivere dem?

Jeg bliver nysgerrig Marlene Harpsøe, vil DF gerne have, at alle bliver selvforsørgende og bidrager til samfundet eller ej?

Det vil Socialdemokratiet, og derfor siger vi ja til at oprette IGU-uddannelser dér, hvor det kan lade sig gøre. Aktuelt er det på det sundhedsfaglige område, fordi man har set muligheder for kompetencer i disse kvinder på dette område, så de fem flygtningekvinder kan få kompetenceløft, medansvarlighed og større forståelse for arbejdskultur som en hver anden medborger. Vi skal gribe dem, der hvor de har begge arme åbne til at lære og forstå det danske samfund, og bryde kultur- og sprogbarrieren i en tidlig indsats.

MED-udvalgene får sagen på dagsorden lige om lidt, og der vil være en dialog med medarbejdere og deres udgangspunkt bliver selvfølgelig taget i betragtning.