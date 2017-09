Julie Herdal Molbech

Vend byudviklingen på hovedet

Debat Helsingør - 11. september 2017 kl. 15:25 Af Julie Herdal Molbech, Alternativet, Spidskandidat i Helsingør Kommune, Kandidat til Region Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Alternativet går vi til valg på to håb - et grønt og et demokratisk. Hvis man på en by med de briller, så er udviklingen af den noget, der er drevet af bæredygtighed og borgerinddragelse. Af fokus på klimavenlige, grønne løsninger og involverende demokrati omkring hele processen.

Sådan er det er ikke altid nu. Sådan planlægger kommuner normalt ikke. Her kommer borgerne 'på' i sidste ende. Når ansøgningen er politisk behandlet eller forslagene fra fx arkitektfirmaer er blevet diskuteret i et politisk udvalg. Så kommer der en 'høring' og måske et borgermøde, hvor man kan diskutere de, af politikerne valgte, forslag el. lign. På det tidspunkt i processen er det for sent at komme med de store indvendinger - beslutningen er de facto taget. Det er helt normal procedure i offentlige forvaltninger - sådan er systemet bare indrettet. Men det behøver jo ikke fortsætte med kun at være sådan...

Tænk hvis Helsingør kommune havde sat idéen om et superliga-stadion i høring, inden planerne blev tegnet. Så ville Alternativet nok have foreslået et bæredygtigt, nulenergi stadion. Med vertikale haver på de grå betonsider, træer på toppen til insekt- og fugleliv og opsamling af vand fra skybrud, genanvendelse af regnvand, solceller, elbil-parkeringspladser, økologisk kantine med sund og lækker mad fra lokale producenter osv. Alle kunne have delt deres idéer: Kommunen som platform for samarbejde i en involverende proces. Borgerne i en ny rolle i byudviklingen. Et lokalt engagerende projekt - og en inspiration for andre af den slags byggerier verden over.

Nu skal vi have 400 nye boliger i det sydlige Espergærde: Her har vi chancen for at spørge: Hvad drømmer I om? Hvilken slags fællesskaber, skal vi bygge? Hvordan bygger vi, så både dem med stor, mindre og lille pengepung, kan være her? Og vi kan bygge af bæredygtige materialer og vælge nul-energiløsninger, der er gearet til fremtidens klima med skybrud osv.

Lad os vende byudvikling på hovedet! Omkring skibe i havnen, billige boliger, ungdomshus, grønne oaser, legepladser, torve etc. Kommunen har til ansvar, at byen og boligmassen udvikles, at vi passer på vores natur, gør plads til alle mennesker - og til erhverv. Alle ikke kan nok ikke blive tilfredse altid. Men vi kan prøve at inddrage så mange perspektiver som muligt - og skabe rum for idéer, kreativitet og fællesskaber omkring udviklingen af vores by.