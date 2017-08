Valg til Forsyning Helsingørs bestyrelser

Forsyning Helsingør står blandt andet bag det store kraftvarmeværk, som er ved at blive opført på Energivej.

Debat Helsingør - 31. august 2017 kl. 13:19 Af Erik Stubtoft, sekretær FH-forbrugere Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om nogle dage afholder Forsyning Helsingørs bestyrelse sit første møde efter, at FH-Forbrugere har sendt sit gennemarbejdede forslag til, hvordan forbrugerne kan blive repræsenteret. Samtlige FHs bestyrelser - uden at det berører den magtbalance, som den politiske bestyrelse åbenbart er så bange for at miste.

FH-Forbrugere tror faktisk, at alvoren er ved at gå op for de politiske partier, som er repræsenteret i Forsyning Helsingørs bestyrelse (K, S og DF) og at den kritik, som er ved at brede sig over hele landet på grund af nogle forsyningsselskabers måde at forvalte forbrugernes penge på, betyder en anden indstilling til repræsentation af forbrugerne i bestyrelserne end hidtil.

I løbet af efteråret skal der vælges de lovpligtige forbrugere i to af FHs 10-12 bestyrelser. FH-Forbrugere har sendt følgende forslag til FHs bestyrelse: »Vi foreslår, at der indvælges forbrugerrepræsentanter som bestyrelsesmedlemmer med taleret men uden stemmeret i samtlige FHs bestyrelser - valgt af FHs forbrugere ved direkte valg. Vi foreslår som minimum en 2-årig prøveperiode. Efter denne periode evalueres om forbrugerrepræsentanterne skal være fuldgyldige medlemmer fra 1. januar 2020. Rent praktisk foreslår vi, at de kommende to valgte til Vand- og Spildevand A/S placeres i samtlige FH-bestyrelserne.« Vi accepterer dermed også, at der kun er tale om een valghandling.

Det burde ikke være svært at imødekomme dette forslag, og derved imødekomme en udvikling der kommer før eller siden, og som allerede praktiseres i en række andre forsyningsselskaber.

