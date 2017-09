Udvikling af alle lokalsamfund

For mig er det vigtigt, at alle lokalsamfund i kommunen bliver udviklet, og ikke kun Helsingør. Jeg har brugt en del af min tid som kommunalpolitiker på at tale med borgere bl.a. i Espergærde, der berøres af projekterne, f.eks. Esperhave. Her blev en række borgere ramt af problemer med indbliksgener fra de nye byggerier. Sådan nogle ting skal der være langt bedre styr på fremover. Det vil jeg arbejde for.