Forsyning Helsingørs flisfyrede værk på H.P. Christensensvej. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Udvid FH-bestyrelsen med forbrugervalgte medlemmer

Debat Helsingør - 08. juni 2017 kl. 08:27 Af Grethe Leerbech, Erik Stubtoft, Steffen Agger og Gunner Madsen, FH-forbrugere, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 3-4 år siden rejste vi spørgsmålet om forbrugerrepræsentanter og større åbenhed i Forsyning Helsingørs (FH) bestyrelsesreferater. Det kom der megen - men knap så konstruktiv - debat ud af. Efter byrådsvalget i 2013 kom der ny formand (Per Tærsbøl) for FH, som gav udtryk for stor forståelse for, at selv om Helsingør Kommune ejer FH 100 pct. er det jo borgernes forsyning, der bliver varetaget. Så åbenhed - jo det var formanden med på.

Siden hen har interesserede borgere kunnet følge med i FH-bestyrelsens arbejde via større åbenhed udadtil om projekter, planer, priser mv. mens bestyrelsens referater stadig er præget af unødvendig mange sager, hvor tavshedspligten bliver overspillet. Godt nok er der forretningshemmeligheder at vogte over, men en rimelig beskrivelse af baggrunden for sagerne kan nu godt tåle dagens lys og er efter hvor mening af stor interesse for borgerne i kommunen.

Det er jo ikke sådan at vore byrådsmedlemmer viser særlig interesse i vore lokale medier for forsyningsspørgsmål i forhold til fremtiden eller i forhold til deres politiske holdninger, f.eks. om sortering, om vedvarende energi, om miljøspørgsmål etc.

Hvad angår bestyrelsesmedlemmer i FHs 10-12 bestyrelser blev der ved lov indført - og valgt i 2013 - en forbrugerrepræsentant i bestyrelsen alene for FH Vand og Vandspild A/S. Dette valg skal gentages i 2017. Det får borgerne nok at høre om inden længe. Denne gang forhåbentligt lidt bedre end sidst, da en del af proceduren åbenbart skulle foregå i de hedeste sommermåneder, hvor mange borgere holdt ferie!

Med hensyn til de øvrige bestyrelser er det sådan i FH, at det i realiteten er den samme bestyrelse og personkreds, der går igen i alle bestyrelserne. Det lyder ganske praktisk og mindre bureaukratisk. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer Gitte Kondrup, Ib Kirkegaard og Peter Poulsen udpeges af Byrådets midte og et udefra kommende bestyrelsesmedlem (Jacobsen) med særlige kvalifikationer udpeges af Byrådet. Dertil kommer tre medarbejderrepræsentanter.

Med hensyn til repræsentanter for forbrugerne kan man med denne konstruktion ikke tale om, at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Byrådet, er forbrugerrepræsentanter i og med de netop er udpeget af Byrådet til at varetage kommunens interesser. Der kan/vil naturligvis i konkrete sager være forskel på, hvad et byrådsmedlem med opbakning fra Byrådet vil mene og hvad et bestyrelsesmedlem, der er valgt til at varetage rene forbrugerinteresser, vil mene.

Vi spørger derfor som tidligere: Hvorfor er det, at formanden og bestyrelsen endnu ikke har turdet foreslå sig selv og Byrådet, at FHs bestyrelse - som minimum i hvert fald de to afgørende bestyrelser FH Holding (økonomi, udvikling, ledelse mv.) og FH Service (medarbejderforhold mv.) - bliver udvidet med to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ud over landet er der forskellige måder at tackle dette forhold på. Er det måske fordi Byrådet i Helsingør er nervøs for at komme i mindretal i FH-bestyrelsen, hvis f. eks. de tre medarbejderrepræsentanter og de to forbrugerrepræsentanter kunne finde på at stemme ens, jamen så tag dog og udvid bestyrelsen med to byrådsvalgte eller to udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.

Vi tror, at det på sigt er afgørende for tilliden til politikerne, at de ikke lukker tingene omkring sig selv, men at de tværtimod åbner for endnu større borgerinddragelse der, hvor det føles naturligt og rigtigt.