En tilgroet sø her ved Klosterstenen siger en del om klimaet i Helsingør Kommune, mener byrådskandidat. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Talende papegøjer eller bange medarbejdere ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Talende papegøjer eller bange medarbejdere ?

Debat Helsingør - 13. juli 2017 kl. 08:59 Af Jens Kirkegaard, kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør og Regionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat Helsingør har ingen plejeplan for kommunens mange små og større søer. Dette besynderlige postulat fremgik af biolog Andreas Jarløv Buch i forbindelse med, at bebyggelsen Klosterstenen ved Hans Paaskes Vej i Snekkersten, der havde modtaget kommunal penge til borde og bænke , de særlige paragraf 18 midler, ønskede et samarbejde med Biologerne i Miljøafdelingen om oprettelse af en lille nærliggende sø som var tilgroet.

Boligselskabet havde et naturligt ønske om at få den lille kommunalt ejede sø frilagt og oprenset, som et naturligt åndehul for beboerne. Bl.a. til opstilling af de nye kommunale borde og bænke. Hvad i alverden er det for et "papegøjesvar" fra en kommunalbiolog til én boligforenings helt naturlige henvendelse om samarbejde.

Hvorfor kunne denne medarbejder ikke sige, at i Helsingør Kommune har vi et godt samarbejde med kommunens forskellige frivillige nyttegrupper og selvfølgelig kan kommunen støtte op om allerede givne tilsagn om borde og bænke efter paragraf 18. Men vent lige til vi sammen med Kommunens beskæftigelses koordinator har lavet en samlet plan for sø området, i stedet for at sige det kan vi ikke, for der er ingen politik på området.

Er offentligheds- og ledelses kulturen blandt de ansatte, under direktør niveau virkelig så ringe, at en medarbejder ikke tør, eller kan "gribe en bold" og tænke kreativt, for at turde skitsere en lokal løsning på et relevant spørgsmål, fra en beboer forening, et boligselskab. Så står det virkelig dårlig til i miljøafdelingen. Denne situation skærper i hvert fald Dansk Folkepartis opmærksomhed.

Hvorfor DF i Helsingør ønsker et politisk service eftersyn af den kommunele nytteaktivering. Nytteaktivering er i stigende omfang blevet et kommunalt mode ord, et emne for offentlig omtale. Så hvorfor ikke udvikle en selvstændig Helsingør model som borgerne efterspørger.

En kreativ aktivering i Helsingør burde derfor få nogle af de måske stillestående tandhjul til at køre bedre rundt, og dermed gøre udbetalingen af kontanthjælp til en investering i nyttig kommunal serviceproduktion i Helsingør for borgerne.

I Dansk Folkepart i Helsingør tror vi ikke at det hjælper at sætte ydelserne ned. Derfor ønsker DF, at vi med hele byrådet, klart kan oplyse for de unge der møder op i jobcentrene at så længe de er uden arbejde, og leder efter job eller uddannelse", er der mange nyttige ting, de kan lave for kommunen imens". Der er trods alt tale om en gruppe på 8-900 unge i Helsingør. Og hvorfor ikke indbygge forskellige kompetencer i Nytteprojekterne for at udvikle hele det grønne område- og kysten, som er vort særkende.

Hvis de sidste 20 års fodbold-alliance mellem de konservative og socialdemokraterne blot havde afsat en tiende del af deres tilskud til fodbolden til at hjælpe det våde miljø i kommune. Så ville vi i dag have haft Danmarks bedste miljø omkring vore vådområder. Hvorfor jeg med baggrund i denne tåbelige sag nok må erkende, at vi i Dansk Folkeparti har sovet i timen og ladt de andre have alt for frit spild, med den kommunale økonomi på bekostning af vort fælles miljø.