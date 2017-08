Hvilke politikere tænker på de 20 procent af kommunens borgere, som bor i de almennyttige boliger, spørger læseren. Foto: Sarah Marie Winther

Stop for byggeri af almene boliger?

Debat Helsingør - 30. august 2017 kl. 12:06 Af Anje Holmstad, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør: Man kan tirsdag læse i Frederiksborg Amts Avis, at et smalt flertal i Helsingørs byråd ikke ønskede 25 procent almene boliger i Kelleris.

Kommunen har mange almene boliger, var én af begrundelserne.

Det er mærkeligt, at man ikke ønsker blandede boligområder - som jo har vist sig, at være noget af det, der dæmmer op for den værste ulighed - af mange forskellige grunde. Blandede boligformer er integrerende og understøtter sammenhængskraften i et sådant område - har jeg læst mange steder.

Almene boliger generer varige arbejdspladser - en af kommunens visioner (erhvervsvenlig).

Almene boliger giver hjemmehjælperen, butiksassistenten, chaufføren og de fleste lønmodtagere med lønninger under 340.000 kr. om året - mulighed for at bo ordentligt, til en pris, de kan betale.

Endvidere tiltrækker de børnefamilier, som ikke har en masse skattefradrag.

Ventelisterne til de eksisterende almene boliger er alen lange, og hovedparten at de unge, der står på disse ventelister, har ikke en kinamands chance for at erhverve en ejerbolig i Kelleris - til sin tid. Alene ventelisten til den lille nye almene afdeling på Kingosvej er alen lang.

Hvis man ikke sørger for en passende bred boligmasse, får man svært ved at rekruttere ansatte til plejesektoren, daginstitutionssektoren og andre sektorer af de, der ikke har de højeste lønninger. Hvis man vil vide mere om det, skal man kigge til Gentofte....

Beboerne i almene boliger, tager i meget høj grad ansvar for naboskab, og er deltagende i frivilligt socialt arbejde i deres boligområde på et niveau, jeg ikke har mødt, når jeg har boet i parcelhus. En af kommunerne meget efterspurgt vare....

Jeg vil opfordre de 20 procent af Helsingørs befolkning, der bor alment til meget nøje at overveje, hvor de sætter deres x ved kommunevalget, hvis de vil deres eget bedste, og jeg har hørt i min øresnegl, at der vil blive et stort vælgermøde i Kulturhus Syd i november. Det vil jeg glæde mig til at deltage i.