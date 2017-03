Misinformation til borgerne er en meget alvorlig sag, og bør have alvorlige følger. Foto: Andreas Norrie

Stadionprojektet bør standses

Debat Helsingør - 07. marts 2017 kl. 08:31 Af Peter Sandholdt, Hellebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalfuldmagten kan kun give grønt lys for stadion-projektet såfremt kommunen kan bevise, at det er et projekt som tilgodeser den brede eliteidræt og at det nye stadion ikke kun anvendes til 1. divisionskampe eller superligakampe.

Derfor er det så vigtigt for kommunen at fremføre, at det nye stadion skal bruges af alle lige fra skolebørn, ungdomsklubber m.m. og at det vil blive brugt hver dag fra kl. 8 til 22. En så stor brugerskare vil kunne godtgøre, at kommunen støtter eliteidrætten med de 57 mio. og senere lige så mange mio.

For mig at se, er det politikerne selv der ønsker, at alle boldspillere fra lilleput til seniorer skal spille på den nye kunstgræsbane.

Så vidt mig bekendt er det ikke et ønske fra hele den udøvende boldsport, at få sådan en mulighed og mig bekendt har vi her i kommunen mange fine anlæg med grønne fodboldbaner.

Benedikte Kiærs udtalelse til TV-Lorry: "Helsingørs nuværende stadion er ikke bare nedslidt, nej det er totalt nedslidt" kalder jeg for misinformation.

Med hensyn til LUX og krav til et 1. divisions stadion blev vi også misinformeret på borgermødet.

DBU's krav til et stadion for 1. division: Tilskuerkapacitet 4.000 hvoraf siddepladser 300, lysanlæg 500 LUX, ingen krav til varme under banen - og ingen krav om kunstgræsbane.

DBU's Krav til Superliga: Tilskuerkapacitet 10.000 hvoraf siddepladser 3.000. lysanlæg 1.000 LUX, varme under banen - men ingen krav om kunstgræsbane.

Kommunens nye idrætsanlæg er åbenbart en blanding af krav til 1. division og Superliga. Så vidt jeg hørte på præsentationen kommer der ikke 3.000 siddepladser men kun et stadion med plads til i alt 4.000 tilskuere.

Ifølge DBU's krav behøver man ikke varme under banen til 1. divisionskampe og man behøver kun et lysanlæg på 500 LUX.

Under debatten blev et spørgsmål besvaret omkring lys af Benedikte Kiær, at en af årsagerne til placeringen på Gl. Hellebækvej var DBU's krav om 1.000 LUX. Rigtigt nok, såfremt FC-Helsingør kommer i Superligaen. Men så kræver det jo et stadion med plads til 10.000 tilskuere.

Og nu skal vi lige pludselig have en dyr kunstgræsbane som der ikke stilles krav om, til hverken Superligaen eller 1. divisionen.

Beboerne i de nærliggende beboelsesejendomme er heller ikke blevet inddraget rettidigt.

På borgermødet var der tydeligt stor utilfredshed med placering af dette stadion både med hensyn til de omkringboende og med hensyn til infrastruktur på den smalle blinde Gl. Hellebækvej og til støjniveauet for det fredelige naturskønne område tæt på skoven.

Misinformation til borgerne er en meget alvorlig sag, og bør have alvorlige følger. Skal borgerne virkelig ha' tillid til kommunalpolitikere og skal denne misinformation have lov til at passere?

Alt hvad der kan klages over i denne sag bør bringes videre til de relevante myndigheder, klagenævn og om ikke andet til miljøministeren.

