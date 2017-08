Men hvorfor er det lige i plejesektoren, at kommunens første forsøg med en integrations uddannelse af syriske kvinder skal effektueres?, spørger læseren. Foto: Andreas Norrie

Sørgelig at byrådet griner ad DF's protest med flygtninge i hjemmeplejen

Debat Helsingør - 24. august 2017 kl. 12:32 Af Jens Kirkegaard, kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør og Regionen

Debat

Helsingør kommune kalder uddannelsen af fem syriske kvinder i Hjemmeplejen for en integrations uddannelse. Men hvorfor er det lige i plejesektoren, at kommunens første forsøg med en integrations uddannelse af syriske kvinder skal effektueres.

Hvorfor er det ikke i Park og Vej, eller skole og ungdoms institutioner, måske endda i Rådhusets kantine, som det første forsøg på en IGU uddannelse skal udfoldes. Men i det aller svageste kommunale service led "ældre omsorgen", at der fra partierne politisk spilles ud, næsten med en slet skjult sarkasme til protesterne fra Dansk Folkeparti, der kan I bare se ha ha.

Men lad os bare tage det konkrete eksemplet alvorligt og bringe de syriske kvinder ind i valgkampen som partierne svar på det personalekaos, der desværre nu hersker i Hjemmeplejen, med over 40 manglende stillinger. Og et overforbrug af vikar timer, der udhuler det kommunale budget for ældreområdet.

Næsten ingen kommuner kontrollerer at flygtningekvinderne deltager i de såkaldte IGU uddannelser, hvilket er en tragedie. Der er fra 2015 til 16 i alt 3.316 flygtninge og familie- sammenførte på arbejdsmarkedet, hvor kvinderne kun var 6%. Selv om kvinderne udgør 42% af den samlede målgruppe af Syriske flygtninge udgør de kun 17% af af det samlede antal IGU elever på landsplan, og blandt de 18-24 årige er kvindernes andel helt nede på 9 %. Det vil sige, at vi andre hvis de ikke sendes tilbage for at genopbygge deres land, har dem på varig forsørgelse.

Så kære kommune, hvad har Helsingør ellers gjort sig af borgmestertanker, sammen med socialdemokratiet for at de syriske kvinder kan få kommunal hjælp til en egen erhvervserfaring. For tilsyneladende har Helsingør ikke haft disse kvinders bedste for øje før nu med de 5 stillinger i Hjemmeplejen.

Så lad os få et reelt svar fra kommunen, hvad gør Helsingør for at sikre, at disse kvinder kan få egen erhvervserfaring, som damefrisører, syersker, malere etc. Praktiske fag der er brug for i Syrien, som de kan anvende, når de forhåbentlig en dag skal hjem og opbygge landet med en gedigen dansk erhvervserfaring, fordi vi i Helsingør har gjort en indsat for at hjælpe kvinderne med at bryde Mellemøstens forstokkede kvindesyn, hvor kvinder ikke må have eget arbejde uden for hjemmet.

