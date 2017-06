Skræmmebillederne i pressen om Nordre Strandvej viser at sommeren er kommet.

Debat:

Dansk Folkeparti var med i det sidste budgetforlig, hvor et flertal vedtog, at der skulle afsættes penge til det nye stadion. Dansk Folkepartis pris for at støtte aftalen, var et tilsagn fra borgmesteren om, at der kom en samlet landskabsanalyse og nedsættelse af en følgegruppe, der tog stilling til hele byudviklingen, fra det gamle sygehus, over det nuværende stadionanlæg, de fredede arealer, skovskrænten, og Feriebyen, til landskaberne omkring Sommarriva.