Hvad prioriterer "regeringen" i Helsingør? Foto: Sarah Marie Winther

Skattelettelser contra hvad?

Debat Helsingør - 28. august 2017 kl. 12:18 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør: I den kommende uge kommer Regeringen tilsyneladende med et forslag om at give omkring 22 milliarder kroner i forskellige former for nedsættelse af skatter og afgifter. Det vil betyde billigere ture over Storebælt, lavere afgifter på dyre biler, højere fradrag til det arbejdende folk, nedsættelse af topskatten - og meget andet godt(!) fra havet. Om der også er skattelettelser i gavepakken til folkepensionisterne vil tiden vise.

Om nogen tid kommer »Regeringen« i Helsingør kommune med et forslag om nedsættelse af personskatten, nedsættelse af dækningsafgiften og formentlig andre »gode« forslag, der angiveligt kan lette byrderne for erhvervslivet og borgerne. Hvor meget der er i den gavepakke til folkepensionisterne vil tiden også vise.

Alle disse forslag kommer i en tid, hvor vi både på landsplan og lokalt kan registrere og høre, at omkostningerne til velfærd, dvs. børn, unge, ældre og gamle, handicappede, raske og syge, vokser og vokser. Der nedskæres, der rationaliseres, der effektiviseres, der omlægges, der fyres, der spares. Meget af det bliver til ordgejl om, at det er for alle borgernes skyld, for sundheden, for beskæftigelsen, for børnenes fremtid - ja måske er det også til gavn for folkepensionisterne. Hvor meget gavn må tiden vide.

Skolernes økonomi halter, der mangler folk i hjemmeplejen, der øses penge ud til bøder og erstatninger, afholdes møder på dyre hoteller, kulturen blomstrer sammen med sporten - og godt for det måske.

Jeg sidder tilbage med en stille undren over, hvordan det kan være, at der er valgt et flertal til Folketinget og et flertal til Byrådet, som focuserer så meget på skattelettelser - samtidig med, at enhver med åbne øjne hver dag i medierne inklusiv Helsingørs lokale medier kan se, at der er mange velfærdsopgaver at tage fat på i de kommende år.

Som socialdemokrat håber jeg sandelig, at partiet står ved sit løfte om, at der ikke skal ske skattelettelser - hverken på landsplan eller lokalt.