Anders Drachmann Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Sagen om Anders Drachmann Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sagen om Anders Drachmann

Debat Helsingør - 23. maj 2017 kl. 12:49 Af Jørgen Bodilsen, byrådskandidat for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Sagen om Ander Drachmanns advokat firmas arbejde for Helsingør kommune, som den bliver fremstillet i pressen, rejser nogle spørgsmål.

Læs også: Enhedslisten beskylder embedsmænd for korruption

Helsingør kommune har en hel afdeling, der tager sig af kontrakter med firmaer, der arbejder for kommunen. Anders Drachmanns firma har åbenbart haft arbejde uden at det har været i udbud i flere år.

Et medlem af byrådet for de konservative har haft opgaverne. Da Anders Drachmann rager uklar med borgmesterens parti, kommer kommunen i tanke om, at disse opgaver skal sendes i udbud!

Nu vil kommunen indhente tilbud hos tre advokat firmaer. Bortset fra at det nok er næsten umuligt at finde et advokatfirma, der ikke har forbindelser til de konservative her i byen, og for den sags skyld nok heller ikke et, der ikke har nogle af de store skyldnere som kunder. Er det den rigtige beslutning ? Tidspunktet kan undre.

De konservative var et af de partier, der ved sidste kommunalvalg ikke offentlig gjorde deres valgregnskab, måske de konservative ikke alene har miste et medlem, men også en god sponsor. En redegørelse for tidsforløbet kan forhåbentligt forhindre rygter.