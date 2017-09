S skal ikke diktere vores politik

Debat:

Flere gange har jeg forsøgt at få Duygu A. Ngotho (S) til at forstå, at vi i Dansk Folkeparti er ét parti, og at Dansk Folkepartis holdning til integration og flygtninge er den samme både på landsplan og lokalt. Men Duygu A. Ngotho vil ikke forstå. Det er tydeligt efter at have læst hendes nyeste debatindlæg her i avisen den 29. august, hvor hun igen fremsætter påstanden om, at vi i Dansk Folkeparti skal arbejde for at få flygtninge integreret. Nej, Duygu A. Ngotho, det skal vi ikke. Socialdemokratiet skal ikke diktere, hvilken politik vi i Dansk Folkeparti skal føre. Flygtninge er her midlertidigt og skal ikke integreres. De skal hjem straks, at der er ro i hjemlandet. Flygtninge skal med andre ord ikke gøres til indvandrere.