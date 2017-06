Fodboldfans giver ikke megen omsætning her i kommunen, mener læseren. Foto: Allan Nørregaard

Rambo kan De ikke ryste, hr. Stubtoft

Debat Helsingør - 28. juni 2017 kl. 08:35 Af Rolf Vallebo Thorngaard, Sommervej, Hornbæk, Borgmesterkandidat for listen Rambo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kære hr. Stubtoft,

Rambo er ny på kandidatlisten til det kommende Kommunalvalg 2017 - et sted, skal man starte, ik ? Ødelægger jeg mine chancer til Kommunalvalget, ved at kritisere det siddende Byråd ? Hvis det at sige sandheden er ødelæggende for min fremtid i Helsingør Byråd, tager jeg det ganske afslappet. Hellere sige sandheden, end det modsatte for egen vindings skyld. En ting ligger helt fast; Jeg lader aldrig andre præge min beslutning, holdning eller mening. Mine chancer for at komme i Helsingør Byråd, vil aldrig blive reduceret, fordi jeg er kritisk over for de nuværende byrådspolitikere - de stemmer ikke på mig alligevel. Dermed også sagt, at Deres konspirationsteori kan De hænge ude på lokummet sammen med Provst Meyer, Stalin og Hitler. Kommer jeg i Helsingør Byråd er jeg tilfreds. Gør jeg ikke, har jeg gjort et forsøg. Længere er den ikke.

Vi mennesker er forskellige. Der skal være nogen der stikker ud fra mængden. Det gør De vel også, når De fremsætter Deres konspirationsteori, om mine chancer for at komme i Helsingør Byråd, fordi jeg bl.a er uenig med den nuværende flok af lokalpolitikere om et nyt stadion ?

Jo, Superligafodbold er skønt, selvom det snart er mange år siden, jeg sidst har set en superligakamp. Det ligner en tendens mange andre også deler, hvis man ser på gennemsnittet af tilskuere til de foregående sæsoner i Superligaen.

Selve Helsingør By og de omkringliggende erhvervsdrivende, får næppe stort udbytte ud af de besøgende til en superligakamp med FCH. Det kan skyldes, at der på en sæson må forventes under 20 hjemmekampe, placeret på et tidspunkt, hvor langt størstedelen af de erhvervsdrivende i Helsingør By har lukket. De erhvervsdrivende, der kan drage nytte af udeholdets besøgende, kan være beværtninger og spisesteder, men husk nu på, at selvom Hobro eller Sønderjyske kommer med 100 medrejsende fans, så er de ofte transporteret i egne busser, der hurtigt skal hjem igen efter kampen er afviklet. Jeg mener ikke vi kommer til at opleve en domino-effekt og et boost i handelslivet i Helsingør By, fordi der hver 14 dag spilles fodbold på Helsingør Stadion - det er min holdning.

FCH har gjort regning uden vært, ved at dræne deres pengekasse for økonomiske midler, velvidende, at der fra Divisionsforeningens side af, er strenge krav til stadionforhold enten i første division eller Superligaen. FCH har altså ikke den fornødne kapital til fortsat drift. Sponsorerne - undtagen Helsingør Kommune - har ladet sig forblive tavse om økonomisk støtte til Superligafodbold, og nu er situationen så kaotisk, at Helsingør Kommune tilsyneladende igennem de sidste fire år, har spyttet 6.2 mill. kr. ind i FCH, sammen med en førstegangsydelse på 57 mill. kr., med det færdige resultat på 166 mill. kr. for et evt. nyt stadion. Hvis De er i samme båd som en lokalpolitiker, der begår ulovligheder ved at bruge kommunale skattekroner, til finansiering af privat virksomhed som FCH, så opretholder De, disse tendenser ved at stemme på en lokalpolitiker, der ønsker et ulovligt skattefinansieret stadion. Det er bl.a den tendens, med ulovligheder i kommunalpolitik, jeg vil bekæmpe.

Forskellen på os to er simpel; Jeg følger reglerne, og er tilsyneladende mere lovlydig skatteborger end Dem, som er tilhænger af ulovlig sponsorstøtte med kommunale midler.

Hvem er mest beskidt af os to, hr. Stubtoft ? Mine hænder er rene....