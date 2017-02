Private indkøbscentre bør selv betale for toiletterne

Borgmester Benedikte Kiær(K). Foto: Allan Nørregaard

Debat Helsingør - 28. februar 2017 kl. 10:04 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det altoverskyggende debatemne og største problem i Helsingør Kommunen er åbenbart, at kommunen ikke længere betaler for rengøring af toiletterne i to kommercielle butikscentre. Desværre er der ikke mange, der stiller spørgsmål ved, om det overhovedet er en kommunal opgave at gøre rent på toiletterne i et kommercielt - dvs. privat - butikscenter. Samtidig har vi at gøre med unfair konkurrencevilkår, da kommunen ikke betaler for rengøring af toiletterne i for eksempel Bycenteret. Oveni hatten, så er Helsingør nok en af de få kommuner - hvis vi ikke er den eneste kommune - der betaler for rengøring af toiletter i et kommercielt butikscenter. Jeg er endnu ikke stødt på en kommune, der har overtaget opgaven med rengøring af toiletter i et butikscenter.

Selvfølgelig skal der være offentlige toiletter i en kommune, og vi har masser af offentlige toiletter i Helsingør Kommune. Spørgsmålet er, om kommunen også skal gøre rent på toiletterne hos det private erhvervsliv! Tror I Københavns Kommune gør rent på toiletterne i Fields og på Fisketorvet? Hillerød Kommune gør ikke rent på toiletterne i deres butikscentre. Fredensborg gør ikke rent på toiletterne i Humlebæk Centret. Og sådan kunne jeg blive ved!

Erhvervslivet i Helsingør Kommune lægger meget vægt på, at kommunen skal sætte afgifter og erhvervsskatterne ned, fjerne gebyrer og forbedre erhvervsservicen. Og det er vi i fuld gang med. De seneste 3 til 4 år har vi forbedret forholdene for erhvervslivet med bedre erhvervsservice, vi har sænket erhvervsskatterne, lettet deres ejendomsskatter, vi har fjernet udearealsafgifter for detailhandlen og fjernet byggesagsgebyrer. Og sådan kunne jeg blive ved. Men alt det koster penge, som vi finder ved effektviseringer og ved at stoppe med at udføre opgaver, der ikke er kommunale kerneopgaver - som for eksempel at gøre rent på toiletterne i kommercielle butikscentre. Hvis butikkerne i Prøvestenscentret og Espergærde Centret samt udlejerne i de to centre, kiggede på deres årlige skattebetalinger, så vil de se, at de betaler mindre og mindre gennem de seneste år, fordi vi har sat skatter og afgifter ned ligesom vi har fjernet en række gebyrer.

Det private erhvervsliv må også bidrage til, at vi kan forbedre rammevilkårene ved at de selv udfører og betaler for de opgaver, der IKKE er kommunale kerneopgaver. Og ligesom det ikke er det i andre af landets kommuner, så er det ikke en kommunal kerneopgave at gøre rent på toiletterne i et kommercielt butikscenter i Helsingør Kommune!

Og lige en krølle. Jeg ved godt kommunen ejer de kvadratmeter, hvor toilettet ligger i Espergærde Centret - og kun lige de kvadratmeter! Meget smart, at kommunen i sin tid fik foræret de kvadratmeter. Men en kommune skal ikke eje toiletkvadratmeter i et kommercielt butikscenter for derefter kræve, at skatteborgerne betaler for rengøring af de toiletter. Derfor er kommunen i fuld gang med at få solgt toilettet til en interesseret køber.

