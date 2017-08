Det er her de billige boliger skal anlægges. Foto: Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ødelæg ikke et dejligt og velfungerende boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ødelæg ikke et dejligt og velfungerende boligområde

Debat Helsingør - 14. august 2017 kl. 20:02 Af Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Smakkebo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kære byrådspolitikere.

Tillad os som bestyrelse for Andelsboligforening Smakkebo at anmode om, at I lytter til beboerne i de berørte bebyggelser, vedrørende planerne om at bygge nye boliger i tilknytning til bebyggelsen Klosterstenen i Snekkersten.

Vi har med stor undren og bekymring erfaret, at I er i gang med at ødelægge et dejligt og velfungerende boligområde i Snekkersten. Dette ved at presse 22 nye såkaldte "billige, fleksible almene familieboliger" ind mellem de to eksisterende allerede tætliggende bebyggelser Klosterstenen og Andelsboligforeningen Smakkebo. Planen er ifølge forslag til lokalplan 1.169, som blev vedtaget af Helsingør Byråd den 19. juni 2017, at bebygge et smalt rekreativt grønt område, som i dag udgør et yderst påskønnet grønt åndehul, og bl.a. anvendes af områdets børn til boldbane.

Baggrunden er, at Boligselskabet Nordkysten ønsker at opføre de 22 nye boliger, som i øvrigt noget uforståeligt kaldes familieboliger trods deres meget beskedne størrelse på 36 kvm, i tilknytning til den eksisterende bebyggelse Klosterstenen. Boligselskabet Nordkysten ønsker i øvrigt også at opføre tilsvarende nye boliger ved Borupgård i Snekkersten og i Hovparken i Espergærde.

Hvorfor denne modstand mod et nyt boligbyggeri vil I måske spørge jer selv. Vores anke er den urimelige tæthed, som den nye bebyggelse vil have til de to eksisterende bebyggelser. Enhver der kender området ved hvor værdsat det smalle rekreative grønne område er, hvor meget lys og luft det skaber, og hvor lidt plads der er til 22 nye boliger. I den nuværende lokalplan for området udtrykkes det da også meget tydeligt, at det smalle rekreative grønne område (i lokalplanen kaldet fællegrønningen) er det centrale element i bebyggelsen. Der må derfor kunne findes en bedre placering til nye boliger i Helsingør Kommune, end at presse dem ind mellem allerede eksisterende tætliggende bebyggelser, på bekostning af det meget værdsatte grønne område.

Der er inviteret til en nabohøring på Borupgårdskolen den 31. august 2017 kl. 17.00. Vi håber I vil komme og lytte til beboerne i de berørte bebyggelser, og herefter trække forslaget til den nye lokalplan tilbage.

relaterede artikler

Byråd godkender 54 billige boliger 24. juni 2017 kl. 04:11

Forslag om 86 nye billige boliger 15. april 2017 kl. 04:40