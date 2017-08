Rådhuset i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbnes budgettet for 2017 igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbnes budgettet for 2017 igen

Debat Helsingør - 15. august 2017 kl. 20:22 Af Lene Lindberg, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Vores børn er vores fremtid - det er der nok mange der er enige med mig i. Men desværre er det sådan, at vi i Helsingør kommune ofte oplever, at området for dagtilbud og skoler bruger for mange penge. Sikkert nødvendigt set med ledelsens øjne. Som borger i kommunen - og som menneske - skærer det mig dybt i hjertet at se, at budget 2017 åbnes igen, fordi området bruger flere midler end der er afsat.

Jeg har - som et af mine mål for mit politiske arbejde - sat mig for at sætte fokus på dette område, og de til stadighed flere og flere besparelser.

Besparelser som rammer vores børn og de voksne, der med stor faglighed arbejder i enten pasningsområdet eller på vores skoler. Besparelser som efter min opfattelse gør, at de forældre der har ressourcer nok flytter deres børn fra det kommunale område til det private område.

På det private område får forældrene det de efterspørger - det siger de forældre der bliver spurgt. Det gør mig bekymret, for efter min mening betyder det, at vores samfund bliver endnu mere ulige.

Forældre der flytter deres børn gør det ofte med baggrund i, at de er utilfredse med deres nuværende tilbud. Det er forældre der har ressourcerne, og ikke vil finde sig i ikke at få opfyldt deres ønsker eller krav. Det er desværre ikke alle forældre der har samme ressourcer.

Det kan på sigt betyde, at vi får en opdeling af børnene. Det betyder også, at den mangfoldighed der skal være i skolerne og i institutionerne bliver mindre og mindre.

Hvad bygger jeg mine synspunkter på ?

Det gør jeg bl.a. ved, at da man politisk traf den beslutning at lukke dagplejen, så opstod der i stedet rigtig mange private pasninger. Dette med baggrund i, at mange forældre ønskede at have denne mulighed.

Når institutioner og skoler enten lægges sammen eller lukkes, så flytter mange også deres børn.

Jeg er med på, at antallet af børnefødsler kan spille ind, men det er langt fra en forklaring eller en alene årsag.

Jeg mener, at vi i Helsingør skal styrke vores kommunale institutioner og skoler, så vi igen får et område som de fleste vælger og er stolte af.

Vi skal også have arbejdspladser, som de ansatte medarbejdere kan være stolte af at være en del af. Dette gøres bedst ved at inddrage og være i tæt kontakt med både de ansatte, børnene og forældrene, men det lykkes kun hvis området får arbejdsro, frem for hele tiden at være truet af sammenlægninger eller lukninger.

Sluttelig vil jeg lige påpege, at jeg faktisk ikke er ude på at lukke alt privat, for det er et valg den enkelte har mulighed for at bruge. Men jeg er af den klare overbevisning, at vores kommunale område skal styrkes, så kommunen har de tilbud de enkelte familier efterspørger og har brug for.

Lene Lindberg

Byrådskandidat for Socialdemokratiet