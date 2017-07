Nordsjællands Politi og Superligafodbold

Én politikreds, skal altså afsætte mandskab til planlægning af strategien om sikkerhedsforholdene på tre forskellige stadions, men desværre til ulempe for de borgere i politikredsen, som kan få behov for politiets assistance under afvikling af Superligakampene. En god bekendt til mig, som er indsatsleder i Nordsjællands Politi, bekræfter, at koordinering, planlægning og strategi omkring arbejdsopgaver og sikkerhedsforhold, til de nævnte hjemmekampe, for de tre superligamandskaber i politikredsen, er vurderet til, at beskæftige én medarbejder på fuld tid i 12 måneder. Hertil skal der lægges, det nødvendige mandskab til at udføre arbejdsopgaverne, på de respektive superliga stadions i politikredsen. Det er decideret forkasteligt, at både Helsingør Kommune og FC Helsingør kategorisk afviser videre interesse i sikkerhedsforholdene, på et nedrivningstruet stadion, og blot sender bolden videre til Nordsjællands Politi - sidstnævnte, har i øvrigt svære problemer med mandskab til at udføre de arbejdsopgaver, som enhver ansat i politiet er sat til.