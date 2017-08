Nej tak til flygtninge på plejehjem

Debat:

Socialdemokraterne og et flertal i Helsingør Kommune er klar til at sende fem flygtningekvinder i arbejde på de lokale plejehjem. Det sker som led i integrationsgrunduddannelsen. Helsingør Kommune mangler ansatte på plejehjemmene. Men desperationen for arbejdskraft er nu åbenbart så stor, at man vil hyre fem flygtningekvinder til at tage sig af plejeopgaver for vores ældste og svageste borgere.