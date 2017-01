Nej tak til S-tog og 35 lastvognstog om dagen med »bæredygtig« flis

Da disse kæmpe-lastvognstog næppe får lov til at køre gennem Fredensborg, vil de blive sendt ad Isterødvejen helt ned til "Hørsholm C" og derfra nord på igen ad Helsingørmotorvejen-Kongevejen til Helsingør.

I de seneste dage og uger har der været flere debatindlæg hvor besindige borgere udtrykker stor undren over beslutningen om flis-varmeværket. Jeg protesterede selv mod projektet i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis 18. marts 2016.

Dansk energipolitiks grand old man, civilingeniør Jørgen Henningsen, udtaler til Politiken 13. marts 2016 at det efter hans mening er "helt katastrofalt at vi er på vej væk fra den naturgasfyrede kraftvarme over til biomassefyrede varmeværker".

I stedet anbefaler han at satse på el-drevne varmepumper så vi kan udnytte de enorme el-mængder der produceres når vinden blæser og solen skinner - i dag har vi intet andet valg end at forære overskuds-strømmen til vores nabolande.

For tiden kan det bare ikke betale sig at satse på el fordi politikerne på Christiansborg har valgt at opkræve rekordhøje el-afgifter samtidig med at de holder biomasse fri for afgifter. Men det kan der jo blive lavet om på, og så kan det blive nødvendigt at hæve prisen på flis-fjernvarme.