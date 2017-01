Der er brug for en respektfuld og hensyntagende planlægning omkring Espergærde Havn.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nabohøringer er ren proforma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabohøringer er ren proforma

Debat Helsingør - 31. januar 2017 kl. 10:09 Af Ulf Nissen, Strandvejen, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør: Kære Borgmester Benedikte Kiær,

Behovet for en respektfuld og hensynstagende lokal plan omkring Espergærde Havn vokser kraftigt! I området påtænkes det, at opføre mange nye lejligheder, anlægge nye butikker (på Strandvejen og Mørdrupvej) og afskaffe mange parkeringspladser på Teknisk Forvaltning.

Som borger i lokalområdet igennem mere end 25 år ser vi derfor med stor bekymring på de trafikale forhold på Strandvejen, Mørdrupvej, Gefionsbakken og tilstødende sideveje. Mange skolebørn bruger dagligt disse veje til at færdes på og allerede nu er de meget usikre. Utallige ulykker er allerede sket i dette område, og det er vel kun et spørgsmål om tid, før der sker noget meget alvorligt.

Især om sommeren oplever vi store problemer med, at få afviklet trafikken omkring havnen (cykler, gående, parkeret biler - lovligt og ulovligt, kirkelig begivenheder) og vi har ved selvsyn konstateret mange ulykker lige uden foran vores bolig. Kommunens strategi om at pumpe området med flere boliger og flere butikker uden at have gennemtænkt konsekvenserne er skræmmende.

Derudover bør arkitekturen gennemtænkes. De beton klodser, som bygges langs Strandvejen i hele Helsingør Kommune, og sikkert er billige for bygherre, viser ingen respekt for områdets historie. Igennem en lokalplan kan man sikre at den smukke strækning ikke græmmes, men bliver ved med at skabe en unik stemning som kun findes få steder i landet. Det gør beton klodser ikke!

Behovet for reelle nabo høringer er en mangelvare. Altså behovet for reelle høringer hvor borgerne bliver hørt på forkant bør indledes straks. Høringer skal ikke kun være proforma så bygherre kan igangsætte. Som høringerne er i dag er det ren proforma, som feks ved salget af Teknisk Forvaltning på Mørdrupvej hvor beslutningen jo er taget inden borgerne er blevet konfronteret.

Vi er også kede af at læse Borgmesterens nytårstale. Her tager Borgmesteren Teknisk Forvaltning i forsvar og påpeger hvor få klager der kommer. Vi opfatter indlægget som værende dårlig kommunikation, usagligt og unuanceret. En kommunikation som tydeligt viser hvor langt Borgmesteren og Helsingør Kommune er fra virkligheden!

Kunne det tænkes at mange borgere aldrig får muligheden for at blive hørt og hvis de bliver hørt, ja så bliver de nedsablet med henvisning til loven. Evnen til at sætte sig ind i konsekvenserne for de berørte er slet ikke tilstede! Så i stedet for at forsvare sig burde Borgmesteren erkende at tingene kan gøres bedre. Personligt har vi selv oplevet uheldige sagsgange med Teknisk Forvaltning. Sagsgange hvor mange forskellige afdelinger skriftligt modsiger hinanden.

Vi ser med stor bekymring på udviklingen omkring Espergærde Havn. En udvikling som ikke er gennemtænkt og som ikke tager hensyn til skolebørn, ældre, parkering, afvikling af trafik, historie, arkitektur og nuværende beboer. En lokalplan hvor borgerne høres og inddrages er vejen frem.

Kære Borgmester - der skal være plads til udvikling, men udvikling skal ikke ske uden hensynstagen og respekt. Denne forståelse og indlevelse vil i den grad også være i vores overvejelser, når det kommende valg skal ske. Vi er selv utrolig glade for Espergærde Havn og områdets mange muligheder som vi bruger dagligt. Vi glæder os i den grad også over hvor mange der virkelig sætter pris på Espergærde Havn, Egebæksvangs Skov og udnytter dets mange muligheder. Det er jo tegn på, at vi har noget unikt, men det unikke forsvinder hvis ordentlig forhold ikke sikres for alle som ønsker at bruge Espergærde's dejlige muligheder. Området skal ikke kun optimeres for egen vindings skyld.

Skulle Borgmesteren finde tid i sin kalender, tager vi hende gerne på en lokal byvandring, så hun ved selvsyn kan få en forståelse for området og dets historie.

Med ønsket om et godt nytår og en fremtidig god dialog med respekt for hinanden.

(forkortet af red.)