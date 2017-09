Måske kan byrådet finde fælles fodslag med os der bor i kommunen?

Byggerierne af de meget omtalte "billige boliger" bliver også en del af debatten. Foto: Allan Nørregaard

Debat Helsingør - 14. september 2017 kl. 20:48 Af Jens Kirkegaard, kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør og Regionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti vil fremadrettet have sikkerhed for, at kommunen laver en gennemtænkt boligpolitik for alle typer boliger: ejer-, andels-, og lejeboliger. Derfor bør der i budgettet afsættes midler og årsværk til en areal- og boliganalyse, der omfatter landsbyerne, samt alle de bynære områder.

Det skal være slut med, at det er de lokale mæglere i Helsingør der er "stadsarkitekt" for byrådet. Hvor byrådet bare nikker ja tak til mange uoriginale projekter. Derfor vil vi fra DF i det kommende byråd forlange, at der virkelig bliver påbegyndt en gennemarbejdet plan for boligsammensætningen i Helsingør.

Boliger til den berømte børnefamilie skal i sin struktur selvfølgelig også have enheder til svigerfamilien og nogle ungdomsboliger. Ingen nye boligområder bør være større end 40 boligenheder. Hvilket er børnelærdom inden for boligsociologien for at kunne fungere optimalt fra dag ét.

Derfor er det glædeligt, at byrådet på det velbesøgte møde i Espergærde den 7. september om Espergærdes fremtid, kunne annoncere, at man fremover ville indkalde synspunkter inden man teknisk og politisk traf beslutninger. Hvilket dog nok vil kræve en vis tilvænningsperiode for de ansatte, at det ikke mere kun er "vi alene vide", men en planlægning i en dialog blandt ligeværdige parter.

Derfor ser Dansk Folkeparti frem til, at det fremover skal være reglen frem for undtagelsen, at byplanlæggerne begynder at turde samarbejde med de mange frivillige kræfter, der i foreningsregi lokalt arbejder for at beskytte og formidle kommunens mange forskellige kulturmiljøer.

Og ikke mindst skal der for de 20.000 ældre i kommunen udvikles nye plantyper på avancerede ældreboliger, herunder med bofællesskaber til alle typer mennesker. Helsingør skal være regionens mest ældrevenlige bosætningskommune for alle aktive ældre.

Realdania har oplyst, at der ikke i Danmark siden 2007 har været nogle bofællesskaber på tegnebrættet. Så her er en ny spændende kommunal kerneopgave, som vi i DF ser frem til vil kunne profilere Helsingør som regionens bedste bosætningskommune med en storslået natur inden for gangafstand overalt i kommunen.