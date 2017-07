Ironman European Championship i Helsingør er åbenbart Konservative og Socialdemokraternes hovedprioritet, mener byrådskandidat. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lover guld og grønne skove i byrådets store partier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lover guld og grønne skove i byrådets store partier

Debat Helsingør - 09. juli 2017 kl. 16:10 Af Jens Kirkegaard, kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør og Regionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ud over den årlige "søslange" med administrativ-politiske trusler, om lukning af toiletter og forhøjelse af kolonihavernes leje, for at redde kommunens budgetproblemer med en økonomi på ca. 4 milliarder og over 5000 ansatte, så indeholder de politiske signaler fra byrådets store partier interessante udmeldinger.

De konservative vil have mere ekstremsport. Bl.a. en ny Ironman allerede i 2018, og taler om fortsat udbygning af det kommende fodboldstadion i millionklassen.

Socialdemokraterne vil have en udbygning af svømmehallen med ny stor konkurrencebane, der overholder de internationale mål. Den eksisterende svømmehals bane, mangler 10 cm på grund af dårlig kommunal styring da hallen blev bygget, hvilket betyder at der ikke kan afholdes mesterskaber.

De to ansvarlige partier lover alt godt til befolkningens velvære og til den enkeltes idrætspræferencer, som om disse tunge økonomiske områder er Helsingørs kommunes kerneopgaver for en god borgerbetjening. I stedet for at sige noget om en ønsket udvikling af kommunens nye sundhedshus, som begge partier tilsyneladende vil overlade til en leasingpartner at udvikle.

I Dansk Folkeparti er vi ikke interesseret i monumenter, men i borgerens trivsel. I Dansk Folkeparti mener vi at hovedopgaven for Helsingør kommune er, at hele det sundhedsfaglige aftalesystem skal revurderes og målrettes en langt mere central rolle, i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som alle kommuner skal nyudvikle sammen med Regionerne.

De mest påtrængende opgaver er, at målrette en sammenhængende indsat for de enkelte patienter således, at der kommer større fokus på de enkeltes behov, der alle er forskellige. Herunder særlig fleksible rammer for kommunal indsats og samarbejde med de praktiserende læger, for at kunne udvikle en Helsingør

model for sårbare børn og unge, samt at udvikle helt nye kommunale tilbud for mennesker med psykiske lidelser.

I Helsingør kommunen skal vi fremme en langt mere central rolle for både hjemmesygeplejen, social og sundhedshjælperne, samt plejehjemmenes assistenter. Disse faggruppers sygeplejekompetencer skal systematisk videreudvikles. Og Helsingør Kommune skal øge kursusaktiviteten for at disse faggrupper kan lære at kommunikere fornuftigt med alle pårørende.