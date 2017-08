Stengade eller Christiansborg?. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Lokalpolitik og landspolitik er ikke det samme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalpolitik og landspolitik er ikke det samme

Debat Helsingør - 30. august 2017 kl. 08:16 Af Duygu Aydinoglu Ngotho, Byrådsmedlem(S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I fredagens debat i Amtsavisen d. 26/8/17 svarer Marlene Harpsøe, det hun kalder kort; Landspolitik og lokalpolitik er det samme. Kære Marlen Harpsøe hvis du slår op i en Dansk Ordbog vil du se, at landspolitik og lokalpolitik står som at være afhængige af hinanden, men det er IKKE det samme. Landspolitik sætter lovgivningen, mens lokalpolitik handler om nærdemokrati, som jeg arbejder for - nemlig løsninger i det lokale samfund.

Læs også: Landspolitik og lokalpolitik er det samme

Marlene Harpsøe, du svarer ikke på mit spørgsmål, hvad skal vi gøre for at få flygtninge hurtigere i beskæftigelse i Helsingør Kommune, og hurtigere i selvforsørgelse? Du skriver at DF har én holdning, at alle flygtninge skal hjem. Marlene Harpsøe, i Helsingør er du byrådsmedlem og Byrådet i Helsingør er ikke beslutningsdygtige til at smide de 320 flygtninge i Helsingør ud af Danmark, MEN vi er forpligtet på at få dem i beskæftigelse indenfor de første 5 år, det siger lovgivningen! Skal flygtninge så ikke i selvforsørgelse, fordi du har holdninger?

Socialdemokratiets udlændingepolitik har altid været tydelig, i hvert falde lover vi ikke, at vi kan smide alle flygtninge ud i morgen, som I gør. Det ville fremstå, som at narre vores vælgere, fordi rent lovgivningsmæssigt kan dette ikke lade sig gøre i skrivende stund. Hvad du og jeg vil gøre for fremtiden med udlændingepolitikken, er ikke aktuel for Helsingørs flygtninge i dag. Vær konkret, tænk ind i boksen, ikke udenom, jeg taler om løsninger i Helsingør Kommune nu, hvordan får vi flygtninge i selvforsørgelse? De venter ikke på at blive sendt ud. Helsingør Kommune er deres hjem i skrivende stund og de skal i arbejde! De kan ikke sidde i en usikkerhed og vente på, hvornår DF får en lovgivning på plads til at sende nogen retur et sted. Om du kan lide det eller ej - de er også Helsingørs nye medborgere.

Vi kan blive enige om, at vi skal begrænse immigrationen, regler for kriminelle udlændinge skal skærpes, MEN vi skal også kunne sikre, at integrere de nye medborgere, vi allerede har fået, og dermed skal alle som får ydelseshjælp -heriblandt flygtninge - i selvforsørgelse.

Eller bare sig' det; DF vil ikke have flygtninge i selvforsørgelse, fordi de håber på at smide dem ud om 20 år! Så kan selv samme DF råbe højt om borgernes skattekroner, imens flygtninge - der gerne vil arbejde - sidder på ydelseshjælp, indtil de ifølge DF, bliver smidt retur et sted. Nej! Socialdemokratiet vil have alle med, alle skal bidrage, det de kan. Alle skal i beskæftigelse, om de har været i Danmark i 2 år eller 10 år eller hele livet, skal alle i selvforsørgelse så hurtigt, det kan lade sig gøre. Intelligente investeringer giver økonomisk vækst i den anden ende.

relaterede artikler