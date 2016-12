Helsingør Rådhus. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Lønnen skal ikke drive værket for politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lønnen skal ikke drive værket for politikerne

Debat Helsingør - 28. december 2016 kl. 10:30 Af Jens-Ole Andersen, Thorshøj Allé, Hornbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg tillader mig at skrive som følge af mange tanker jeg har gjort mig vedr. honorering af politikere.

Læs også: Borgmesters løn stiger 30 procent

Min baggrund er bl. a. en uddannelse som jurist og advokat samt medlemskab af Helsingør Byråd i 12 år + 4 år i Regionsråd Hovedstaden. Valgt på Venstres liste.

Emnet er stort, og af tidsmæssige og praktiske grunde kan jeg slet ikke komme omkring det hele. Derfor nogle spredte synspunkter.

Det ville være meget værdifuldt - på sin vis uvurderligt - for danskerne, hvis alle medlemmerne af Folketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd, til enhver tid havde den højeste samfundsindsigt. I så tilfælde må vi gå ud fra, at landet ville vise sig fra sin bedste side til fordel for danskerne. I så tilfælde ville politikere være en stor løn værd.

Politikerhvervet kan vel ideel set siges at være utvivlsomt meget vigtigt.

Desværre lever den virkelige verden ikke op til idealtilstanden.

Det er der rigtig mange grunde til.

Mange folk uden den højeste samfundsindsigt søger politikerhvervene og får dem. Visse personer søger politikerhvervene, med hvad dertil hører,

- fordi lønnen er attraktiv for dem ( dette gælder også, hvor der er tale om tillægsindtægt til gældende fuld løn med fuld frihed til politisk deltagelse),

- fordi hvervet er mere interessant end, det erhverv de kommer fra,

- fordi de har noget at "stå op til" ( gælder nok især pensionister inden for kommunalbestyrelser og regionsråd ).

Der er givetvis flere usaglige motiver for at søge politikerhverv.

Man hører ofte den udtalelse: Giv vore politikere en stor løn, så vil de bedst egnede komme frem. Den tanke deler jeg ikke. I vor tid vil kommunikationsdygtige folk uden højeste samfundsindsigt gøre sig til over for befolkningen og de politiske partier. På grund af opstillingsregler og kammerateri i partierne, valglovgivning - tillægsmandater m.v. samt psykologisk påvirkning i valgsituationen m.m., vil der på trods af høje lønninger være meget " tyndt øl", der løber til. Befolkningen har ingen reel mulighed for udpræget at vælge personer med højeste samfundsindsigt.

I dag er de offentlige kasser skrumpet i væsentlig grad på grund af inkompetente politiske beslutninger. Danskerne oplever nedskæringer på rigtig mange områder. Det vil være passende, om man bruger den situation til at lade politikerne gå forrest med et mindre træk på de offentlige kasser. Jeg tror befolkningen vil se med stor sympati herpå. Politikerne taler meget om frivillighed i samfundsmæssigt arbejde. Politikerne er nødt til at tænke på, at man selv er frivillige. Der er ingen der tvinger en ind i politik.

Man hører jævnligt politikere udtale, at embedsmænd får den og den løn. Politikere har lige så meget arbejde, så politikerlønnen skal tilpasses. Politikeren betragter sig selv, som han er blevet offentlig ansat tjenestemand. Stort set kan man sige, at bortset fra ministre, borgmestre og regionsformænd, så skal politikere ikke have en løn der udspringer i et ansættelsesforhold. Politikerlivet er et andet end embedsmandslivet. Politikeren skal ikke kunne indstille sin livsførelse med familie osv på offentlig ansættelse. Det skal embedsmanden kunne, når han vælger den livsbane.

Et sidste aspekt: Der er eksempler i nuværende og tidligere dansk politik på ægtefæller og beslægtede, der har levet godt gennem lang tid af indtægt fra offentlige kasser som politikere. Det må også give stof til eftertanke om motivet for deltagelse i politik.

Det er vigtigt for danskerne at få personer med højeste samfundsindsigt til at gå forrest i de folkevalgte repræsentationer. Men det skal ikke være lønnen, der driver værket. Intet er mere frustrerende for os borgere end at måtte lide den tort at skulle betale en stor løn til en politiker for så samtidig at måtte konstatere udygtighed.