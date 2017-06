Det er her lokalplanen vil tillade et stort byggeri. Foto: Hans-Henrik Rasmussen

Livsfarlig lokalplan i støbeskeen

Debat Helsingør - 07. juni 2017 kl. 09:42 Af Jørgen Petersen, Thomas Koester og Lars Hallkvist, Skellebækbakkens Vejlaug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Efter omfattende borgerprotester og presseomtale af lokalplaner flere steder i Helsingør Kommune, er der nu en ny, og denne gang livsfarlig lokalplan på vej. Den tilsidesætter trafiksikkerheden til fordel for at imødekomme en bygherres ønsker.

Kommunens Teknik, Miljø og Klimaudvalg går helt deres egne veje. Kommunens fine vision 2020 om borgerinddragelse og transparens i processerne bliver der set stort på. Beboerne i naboområdet til det nye lokalplanområde frygter, at lokalplanforslaget vedtages i byrådet i slutningen af juni som flere af politikerne ønsker det. Derved ignoreres både eksterne ekspertudtalelser og forvaltningens første anbefalinger omkring trafiksikkerhed i forbindelse med en vejtilslutning til Skibstrupvej fra det nye byudviklingsområde i Skibstrup ved Ålsgårde.

Udvalgsformand Johannes Hecht-Nielsen har udtrykt en (for os) noget aparte holdning til trafiksikkerhed: – jeg vil også gerne sige en ting til og jeg ved godt at det er et synspunkt, der er rigtig svært, at jo bedre vejforhold man laver, jo større bliver trafik-usikkerheden.

Belært af de mange problemer med nye lokalplaner, der har været i kommunen, har vi i Skellebækbakkens Vejlaug fulgt hele processen nøje og haft flere kontakter med politikerne. Hele forløbet med udvikling af lokalplanen har, for os at se, været problematisk både hvad angår selve den politiske proces, og de løsninger der er kommet ud af det.

Nu nærmer den endelige vedtagelse i udvalget sig, med indstilling til byrådet.

Vi har naturligvis brugt vore muligheder for klager og indsigelser, som dog indtil videre er afvist.

Gennem hele forløbet har vi samlet en hel del dokumentation i form af dokumenter, mødereferater, tlf.samtaler og sms'er med politikerne, som vil kunne danne grundlag for at fortælle historien om, hvordan Helsingør Kommune i sin iver efter flere familier til kommunen, lægger røgslør over udvalgsarbejdet, glider af på indsigelser og borgerinddragelse, og som det værste, nu er på vej til at spille hasard med skolebørns liv og førlighed, i stedet for at investere i den infrastruktur, der er nødvendig i forbindelse med byudvidelsen.

Til slut skal det nævnes, at vi ikke er imod byfornyelsesplanerne; de har ligget der i mange år. Vi ønsker bare et sikkert miljø i de dejlige omgivelser, vi bor i - og det synes vi også at vore kommende naboer skal opleve.