Landspolitik og lokalpolitik er det samme

Debat Helsingør - 29. august 2017 kl. 13:06 Af Marlene Harpsøe, byrådsmedlem og MF(DF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Landspolitik og lokalpolitik er det samme! Det er det korte svar på socialdemokraten Duygu A. Ngothos debatindlæg her i Frederiksborg Amts Avis den 24/8. Her mener socialdemokraten nemlig, at jeg bør have to forskellige holdninger til integration; en holdning når jeg sidder i Folketinget og en anden i Helsingør byråd. Det er jo direkte tåbeligt. Det kan godt være, at det er den måde Socialdemokraterne fungerer på, men det gør vi ikke i Dansk Folkeparti.

I DF mener vi, at vælgerne skal vide, hvor de har os. Vi mener, at flygtninge skal sendes hjem, når der er ro i hjemlandet, og at årtiers integrationspolitik har slået fejl af den årsag, at de fleste ikke ønsker at blive ordentligt integreret.

De personer, der gerne vil integreres, bliver det helt automatisk uden væsentligt støtte fra det offentlige. Personer med ikke-vestlig oprindelse er overrepræsenteret både i kriminalitetsstatistikkerne og på jobcentrene i Helsingør og på landsplan. Helsingør har endda den ubehagelige danmarksrekord i indvandrerkriminalitet. Der er ingen vestlige lande, som har løst den gordiske knude, som Duygu A. Ngotho forsøger at løse.

I Folketinget har vi i Dansk Folkeparti sammen med et flertal sikret en repatrieringsordning, der er målrettet udlændinge, som er dårligt integrerede i det danske samfund, så de i stedet kan rejse hjem. Det vil spare samfundet og kommunerne mange penge, hvis flere udlændinge tog mod tilbuddet om repatriering. Det er en win-win situation både for den dårligt integrerede udlænding og for Danmark. Vælgerne kan regne med, at vi i DF har den samme holdning til integration både i Folketinget og i Helsingør. At socialdemokraterne ikke selv står for én samlet politisk linje og holdning på området, ja det er virkelig ikke mit eller Dansk Folkepartis problem.