Falkenberg plejehjem. Foto: Thomas Arnbo

Landspolitik eller lokalpolitik, Marlene Harpsøe?

Debat Helsingør - 27. august 2017 kl. 07:55 Af Duygu A. Ngotho, byrådsmedlem(S), næstformand Socialudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er helt i orden, at Marlene Harpsøe vil blande landspolitik med lokalpolitik. Men det er ærgerligt, fordi det skaber ikke beskæftigelse eller løsninger for indsatser i Helsingør Kommune lige nu og her. Marlene Harpsøe, mit læserbrev handler kun om beskæftigelse i Helsingør, lad os holde os til lokalpolitik?

Marlene Harpsøe, vi sidder begge i beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune, og her har vi kigget på udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed og borgere på ydelseshjælp. Her er vi enige I, at vi skal have flere midler til at øge beskæftigelsen blandt andet for borgerer på ydelseshjælp og aktivering.

Jeg forstår, at DFs mål er at sende flygtninge hjem, men konkret er det også fra Christiansborg man giver Kommunerne ansvaret for at selv samme borgergruppe skal i beskæftigelse, når de får adresse i kommunerne? Så er det jeg blev nysgerrig, hvad er Df's konkrete løsninger til at få disse borgere hurtigere i beskæftigelse? Lige meget hvad DF vil i fremtiden, kan du som DF repræsentant ikke lukke øjne for, at Kommunerne har pligt til at få flygtninge i beskæftigelse inden for de første 5 år, som i øvrigt kommer fra de udlændingestramninger, du refererer til. Kom med konkrete løsninger Marlene Harpsøe, helt lokale løsninger, altså Helsingør Kommune løsninger!

Du skriver, at vi har historiske erfaringer med at personer med ikke-vestlig baggrund ikke kan integreres, hvad har I gjort for at integrerer dem? Hvad har i gjort hidtil gjort for at bryde kultur- og sprogbarrierer ud over at sige at alle flygtninge skal hjem og indvandrere med ikkevestlig baggrund skal spise svinekød og danse om juletræet? Sprog- og kulturbarrierer kan brydes hvis man går ind i en tidlig stadie, som er præcis det IGU-uddannelse er med til´, heriblandt er det på det sundhedsfaglige område.

Kom tilbage i Byrådssalen i Helsingør Kommune og tal om konkrete indsatser. Vi har modtaget flygtninge og vi har et ansvar for at få dem i beskæftigelse. En måde at gøre dette på er at kompetanceopklarer deres færdigheder og faglighed således at de kan blive en ressource i det områder, om det er teknisk -, sundhedsfagligt eller pædagogisk.

Og lad mig gøre det klart, ingen flygtninge skal ud og passe vores ældre uden at kunne kompetencer eller sprog. Men socialdemokratiet i Helsingør Kommune tager ansvar, og derfor er med til at finde mulige løsninger på at få aktiveret borgerer der er i arbejdsalderen og kan bidrage til samfundet, alle der kan arbejde, skal med!