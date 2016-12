Byggeriet her på denne grund vækker bekymring. Foto: Allan Nørregaard

Lad os værne om Espergærde

Debat Helsingør - 24. december 2016 kl. 09:09 Af Piet van Deurs og Jette Gersdorff, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Espergærde: Var desværre ikke med til orienteringsmødet den 14 december om bebyggelse af Teknisk Forvaltnings grund på Mørdrupvej. Det er vi meget kede af, da det ligger os stærkt på sinde at drage omsorg for, at vi alle får glæde af fremtidige bebyggelser i Espergærde.

Vi synes ud fra fotografierne, og det vi har læst, at der skal andre forslag på bordet, da det jo helst ikke skal ligne Bellevue heroppe, og vi finder, at denne bebyggelse med tre næsten ens hvide punkthuse i tre og to plan slet ikke passer ind i havnemiljøet, dertil er det for afvigende og markant.

Vi vil foreslå huse, som respekterer det oprindelige fiskermiljø og som falder ind med de andre huse i området - huse som i sig selv afspejler det miljø, som vi jo alle er draget af, og som gjorde, at vi netop gerne ville bo her i Espergærde.

En bebyggelse der kan forene fiskerlejets historie med den nutid vi lever i, og som vil berige og inspirere både os og fremtidige borgere, og som vi dagligt kan glæde os over, når vi går en tur ned til vores dejlige havn, så vi fortrøstningsfulde kan se os selv i øjnene og ikke skamme os over at have set passivt til, mens vores oprindelige miljø gradvist forsvinder.

Selvfølgelig skal der ske en udvikling, og vi skal være stolte over at have medvirket til at forskønne vores Espergærde. Grådighed kan koste alle os borgere meget dyrt.

Tabes salgsaftalen, så er det en så attraktiv grund, at man sagtens kan få en anden bygherre, der vil varetage borgernes interesser og lave et byggeri, der falder smukt ind i omgivelserne og være til gavn og glæde for os alle i fremtiden - et byggeri der er tidssvarende, og samtidig tager hensyn til, at vi er i et hyggeligt fiskerleje.

Lad os alle være med til at føre Espergærde ind i fremtiden på en værdig måde og kombinere vores nutidige levevis med respekt for det gamle

Tænk overhovedet ikke på at at inddrage strandarealer til parkering. Der var en tilsvarende plan om dette for mange år siden ved Skotterup, og med arkitekt Per Christiansen i spidsen blev der lynhurtigt indsamlet underskrifter mod dette og planerne blev droppet.

Med ønsket om et forhåbentligt lykkebringende Nytår!