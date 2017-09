Helsingør Hospital. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lad ikke historien om Helsingør Hospital gentage sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad ikke historien om Helsingør Hospital gentage sig

Debat Helsingør - 12. september 2017 kl. 08:14 Af Per Tærsbøl, regionsrådsmedlem(K), og Christoffer Buster Reinhardt spidskandidat til regionrådsvalget(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Måske ser vi spøgelser, og måske er vi bare lidt for bekymrede. Eller også er det fordi, at vi har set mønsteret før, og nu vil undgå at det gentager sig: Først skærer man ned og udsulter, og så lukker man efterfølgende, med argumentet om at det er blevet for småt og magert. Altså en selvopfyldende profeti.

Det var det som der skete med Helsingør Hospital. Et flertal i regionsrådet, med Socialdemokraterne og Venstre i spidsen, valgte, stik imod politiske aftaler, at lukke Helsingør Hospital før det nye hospital i Hillerød står klar. Selv om det snart er 5 år siden, så er det en beslutning, som man ikke lige sådan glemmer. Sporene skræmmer. Derfor ser vi konservative da også med stor bekymring på den begyndende nedskæring der sker på Sundhedshuset. Stille og roligt bliver opgaver, medarbejdere og patienter flyttet fra Helsingør til især Hillerød. Vi konservative mener at det er den helt forkerte vej at gå. Faktisk vil vi gå den stik modsatte vej. Vi så gerne at man flyttede flere opgaver til sundhedshuset.

Selvfølgelig skal man ind på de store hospitaler, hvis man skal have en kompliceret behandling. Men mindre skader, ukomplicerede rutinetjek og opfølgninger bør kunne klares lokalt og tæt på hvor man bor.

Vi har meddelt regionsrådsformanden, at sagen har vores fulde opmærksomhed, og at vi ikke vil lade historien gentage sig. I Det Konservative Folkeparti står vi vagt om Sundhedshuset i Helsingør, og vil bevare og udbygge det som et godt og nært sundhedstilbud.