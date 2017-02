Hvad sker med hospitalsbygningen i Hornbæk?, spørger læseren. Foto: Lars Skov

Kommunen hemmeligholder vigtige dokumenter

Debat Helsingør - 05. februar 2017 kl. 16:49 Af Rolf Vallebo Thorngaard, Sommervej, Hornbæk, borgmesterkandidat Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spekulationerne er mange omkring fremtiden på Fysiurgisk Hospital i Hornbæk. Der er ønsker om et delikatesseområde, sundhedshus og lejligheder. Brandgode forslag og ideoplæg, men alligevel, ser jeg en helt anden mulighed, som jeg mener den nuværende bygning er mere velegnet til; Et plejehjem. Fysiurgisk Hospital må have de faciliteter som der bl.a kræves til administration, parkering, til- og frakørselsforhold til ansatte, besøgende, leverandører osv., hvor man dermed kunne konvertere de indvendige lokaler, til et funktionelt og moderne plejehjem. Hjemmeplejen i Hornbæk, som pt. har til huse på en anden matrikel i byen, kunne man med fordel implementere, sammen med et plejehjem på Fysiurgisk Hospital.

Nu er det nye plejehjem i Hornbæk besluttet, men er placeringen rigtig ? Vandrørene klirrer, omkring den rolle Helsingør Kommune har spillet i sagen, om det nye plejehjem på Sauntevej. Kan der føjes endnu en ny skandale til Helsingør Kommune i årets første måneder ? Det ser sådan ud. Desværre. Byggegrunden på Sauntevej, hvor det nye plejehjem efter planen skal placeres, er handlet hos en privat person, til en pris der iflg. mine oplysninger, langt overstiger prisen på landbrugsjord - der er nævnt en købssum på 7 mill. kr. Det bemærkes også, at sælgeren igennem årtier, har fået tilladelse til en påstået "Ridehal", med anlagte fliser til truckkørsel og lageropbevaring af babyudstyr, uden at Helsingør Kommune har krævet "Ridehallen" fjernet, eller konverteret til det tilladte formål, med en manege til heste og dets lige. Helsingør Kommune har altså givet tilladelse til en "Ridehal", men har iflg. offentlige dokumenter været vidende om, at den opførte "Ridehal", kun har tjent som varelager af babyudstyr for sælgeren - en sag der lugter af kammerateri og nepotisme i Helsingør Kommune. Hos sælger af plejehjemsgrunden, er der sket en udvikling af lejligheder til private formål, men er alting i den henseende sket efter bogen ? Vandrørene klirrer, og siger nej. På nordsiden af sælgers længe, hvor den gamle kostald tidligere var, siger vandrørene, at den nedsunkne gylletank langt fra lever op til kravene om at være jordet eller tømt. Vandrørene klirrer, og siger, at gylletanken er fyldt med køernes efterladenskaber, tilbage fra sælgers ejendom i begyndelsen af 80´erne ophørte med landbrugsdrift. Hvad vil en læk af gylletanken betyde for områdets grundvand og et muligt plejehjem ?

Identisk med den nye rundkørsel, blev det besluttet, at føre fjernvarme ud til den gren af Sauntevej, hvor det nye plejehjem efter planerne skal placeres. Vandrørene har igen været ganske meddelsomme omkring rundkørslen og fjernvarmen. Det viser sig - indtil videre - at der ifm. den nye rundkørsel, ikke er lagt fjernvarme ned i undergrunden. Tænker Helsingør Kommune eller Hornbæk Fjernvarme, at fjernvarmen skal være i luftledninger, frem for skjult under vejanlægget ? Taler vandrørene rigtigt, så vil man færdiggøre rundkørslen, for derefter at brække den op, lægge fjernvarme ned i undergrunden, og dække det hele til igen ?

Man kan undre sig over, hvorfor en lang række bilag i Helsingør Kommune, omkring Sauntevej 104, 3100 Hornbæk, er blevet usynliggjort for offentligheden. Er meningen med sandheden ikke, at den skal frem...? Netop Sauntevej 104, 3100 Hornbæk, spiller en central rolle i rundkørslen, plejehjemsgrunden, lejeboliger, hjemmeplejen, "ridehal", kostald og gylletank......